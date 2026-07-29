ФРС залишила базову ставку на рівні 3,5–3,75%, як і очікувалося

Федеральна резервна система (ФРС) США залишила процентну ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) у діапазоні 3,5–3,75 % річних, йдеться в повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) за підсумками засідання, що завершилося в середу.

Рішення збіглося з очікуваннями аналітиків та економістів.

За збереження ставки на колишньому рівні проголосували дев’ять із 12 членів FOMC.

Голови Федеральних резервних банків (ФРБ) Клівленда, Міннеаполіса та Далласа Бет Хаммак, Ніл Кашкарі та Лорі Логан виступили за підвищення ставки на 25 базисних пунктів на минулому засіданні.

«Економічна активність зростає впевненими темпами, попри підвищену невизначеність, частково спричинену конфліктом на Близькому Сході, — йдеться в заяві FOMC. — Зростання продуктивності праці та капіталовкладень залишаються високими».

«Зростання зайнятості відповідає темпам збільшення чисельності робочої сили, а рівень безробіття практично не змінився», — зазначається в повідомленні.

«Інфляція залишається вищою за цільові 2%, що частково зумовлено кризою з боку пропозиції, яка призвела до зростання цін у певних секторах, зокрема вартості енергоносіїв. FOMC забезпечить цінову стабільність», – йдеться в заяві.

Американські фондові індекси втрачають 0,6–1,4% під час торгів у середу. Курс долара у парі з євро знизився за підсумками засідання ФРС: пара євро/долар торгується на рівні $1,1428 порівняно з $1,1401 до оприлюднення підсумків засідання.