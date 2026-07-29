"Агрохолдинг Авангард" у I пів.-2026 знизив виручку у 4 раза

ПрАТ "Агрохолдинг Авангард" (Київ), одне з основних виробників та продавцiв курячих яєць в Україні, у першому півріччі 2026 року отримало 390,15 млн грн виручки, що в чотири рази менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила компанія у системі розкриття НКЦПФР у середу.

В той же час, згідно зі звітом, їй вдалося отримати чистий прибуток 51,59 млн грн проти чистого збитку 74,04 млн грн у першому півріччі минулого року.

"За останні два роки рівень конкуренції на ринку яєць курячих значно пiдвищився, що пов'язано з входженням на ринок нових гравців, які застосовують високотехнологічне обладнання та забезпечують належнi стандарти бiобезпеки на виробництві, що дозволяє здійснювати постачання, як для внутрішнього ринку, так i на ринок країн ЄС", – зазначено у документі.

"Авангард" зауважує, що плани капітального будівництва у нього відсутні зв'язку з нестачею фінансування, у удосконалення основних засобів планується при наявності коштів.

Активи компанії станом на 30 червня зросли на 0,8% порівняно з початком року – до 14,73 млрд грн, власний капітал та нерозподілений прибуток – на 1%, відповідно до 5,26 млрд грн та 4,75 млрд грн.

Оборотні активи "Авангарду" збільшилися майже на 38% – до 453,4 млн грн, зокрема гроші на рахунках в банках – до 15,6 млн грн із 2,4 млн грн. Поточні зобов'язання компанії за відсутності довгострокових водночас підвищилися на 0,7% – до 9,47 млрд грн.

Також в повідомленні зазначено, що компанія не залучає банківських кредитів, а надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного виконання зобов'язань.

Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть, "Авангард" назвав порушення паритету цiн на сiльськогосподарську продукцiю; низьку купiвельна спроможнiсть населення та низьку реалiзацiйну цiну, а також високу собiвартiсть продукцiї через високі ціни на товарно-матерiальнi цiнностi, сировину, матерiали, роботи, послуги.

"Спостерiгається рiзке зниження ступенiв оновлення птахiвничого обладнання. Проблеми у фiнансовiй, банкiвськiй, податковiй та полiтичнiй сферах не дають змоги довгостроково, перспективно планувати дiяльнiсть товариства", – заявляє компанія, але в той же час вважає, що "вирощування птицi та виробництво курячих яєць є перспективним видом дiяльностi в результатi iснування значного попиту на продукцiю птахiвництва".

Фонд оплати працi, згідно зі звітом, за звiтний період становив 72,48 млрд грн, що на 49,94 млн грн менше, аніж за аналогічний період минулого року, та пов'язано зі звiльненням працiвникiв.

ПрАТ "Агрохолдинг Авангард" входить до складу Avangardco IPL – птахівничого підрозділу агропромислової групи "Укрлендфармінг", створеної бізнесменом Олегом Бахматюком, але наразі основним акціонером із часткою 98,328% вказано "ТНА Корпорейт Солюшнз ЛЛС" американця Ніколаса Піацци. Avangardco IPL спеціалізується на виробництві курячих яєць і яєчних продуктів та є одним із найбільших виробників цієї продукції в Україні.

Агрохолдинг "Авангард" у березні 2022 року заявив про завдані йому збитки в розмірі 1,5 млрд грн із початку військового вторгнення РФ в Україну. Російська агресія призвела до зупинки низки ключових птахофабрик групи, а на Чорнобаївській птахофабриці (смт Білозерка Херсонської обл.) кури залишилися без харчування і загинули.

ПрАТ "Агрохолдинг Авангард" є власником по 100% в ТОВ "Птахофабрика "Рогатин", "Птахофабрика Охоченська", "Птахофабрика Телешівка", "Птахофабрика Богодухів", а також 94,14% ТОВ "Торговий дім "Трансмагістраль", 49,09% ТОВ "Імперово Фудз" та 54,13% ТОВ "Торгівельний дім Авангард" та має 11 відокремлених філій: вісім – з розведення свійської птиці та три – з виробництва м'яса з неї.

"Укрлендфармінг" є одним із найбільших агрохолдингів у Євразії. Займається вирощуванням зернових, вирощуванням великої рогатої худоби, дистрибуцією техніки, добрив і насіння. "Авангард", що входить до нього, є найбільшим в Україні виробником яєць і яєчних продуктів.