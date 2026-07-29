Дизель зріс у ціні ще на 1-2,4 грн/л, експерти припускають досягнення відмітки в 100 грн/л – моніторинг

В Україні за два останні дні ще на 1-2,4 грн/л подорожчав дизель та переважно 1 грн/л додав газ, свідчить моніторинг, який проводить Енергореформа.

Здіно з ним, на ОККО ціна дизелю зросла на 1 грн/л, на UPG – на 1,4 грн/л, на "Укрнафті" – на 2 грн/л, на WOG – на 2,4 грн/л ДП та 2,3 грн/л ДП+. Бензин у усіх мережах – без змін. Socar утримує ціни на всі види пального, зафіксовані з 27 липня.

Газ за два дні подорожчав переважно на 1 грн/л, але на WOG – одразу на 3 грн/л.

Гендиректор Prime Group Дмитро Льоушкін в інтерв'ю Новини.LIVE підтвердив свій прогноз, наданий кількома днями раніше, що ціна пального перетне психологічну позначку в 100 грн/л.

"Дизель перетне межу в 100 грн/л, по бензину станеться таке ж. Це відбудеться приблизно на 1-2 тижні", – сказав Льоушкін.

Водночас він припустив, що уряд може спробувати "щось зробити", аби зупинити стрімке підвищення цін на пальне, спричинене переважно світовими та європейськими чинниками. За його словами, це може бута певна форма кешбеку, зниження податків та акцизів або державне регулювання цін.

Він зазначив, що зараз дефіцит пального складає приблизно 10-15%, але це не криза, і ринок зможе впоратися з такою ситуацією.

"Серпень буде досить складним місяцем щодо цін на пальне, але уже з середини вересня ситуація вирівняється", – вважає гендиректор Prime Group.

Зокрема, має переконтрактуватися на поставки з США Європа, яка відчуває дефіцит пального в тому числі й через агресивну поведінку РФ в плані забезпечення власного ринку та заборони експорту. Крім того, спаде попит з боку аграріїв, а також збільшаться можливості поставок пального через Дунай, оскільки зараз вони обмежені через обміління.

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн зі свого боку теж припустив, що ціна дизелю може вирости до 100 грн/л, але для того, щоб суттєво перевищити цю позначку, за його словами, "має відбутися якийсь абсолютний форс-мажор, передбачити який неможливо".

"Дизель: ціна рухається далі, вже понад 90 грн/л. В гурті 90 грн/л, але є і 98 грн/л, якщо комусь дуже треба", – додав він.

При цьому Куюн звернув увагу, що бензин залишається в середньому на позначці в 80 грн/л, і немає системного дефіциту, хоча через проблеми з логістикою він іноді тимчасово відсутній на деяких АЗС.

Водночас експерт зазначив, що традиційних джерел постачання не вистачає, тому треба шукати на віддалених ринках, а це дорожче і "навіть не на 10%".

Ціни на пальне (середні) станом на 18:00 29 липня порівняно з 27 липня (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж)

Мережа 95 (грн/л) 95 преміум (грн/л) ДП (грн/л) ДП преміум (грн/л) Газ (грн/л) Укрнафта 79,90 (79,90) 82,90 (82,90) 87,90 (85,90) 89,90 (87,90) 40,90 (39,90) UPG 79,90 (79,90) 81,90 (81,90) 87,90 (86,50) 89,90 (88,50) 42,90 (41,50) ОККО 82,90 (82,90) 85,90 (85,90) 90,90 (89,90) 93,90 (92,90) 42,90 (41,90) WOG 83,50 (83,50) 85,90 (85,90) 91,90 (89,50) 94,80 (92,50) 44,50 (41,90) Soсar 85,40 (85,40) 88,40 (88,40) 92,90 (92,90) 95,90 (95,90) 42,90 (41,90)

Як повідомлялося, за підрахунками директора А-95 Сергія Куюна, за минулий тиждень бензин додав у ціні в середньому 4,3 грн/л, дизель – 9,34 грн/л, а в окремих мережах на понад 16 грн/л.

Він пояснив, що суттєво зростає попит на дизель через переорієнтацію частини зернових з портів на авто, а постачання залишаються нормативними, хоча й потрібні більші. У пошуку додаткових ресурсів, за його словами, ситуацію ускладнює Туреччина, яка раніше щомісячно імпортувала понад 1 млн т дизпального з РФ, поки та не закрила експорт. Куюн також вказав, що вчергове певні постачальники перекупили великий танкер з Румунії, внаслідок чого обнулилися в тому числі й українські замовлення.

За його словами, якщо не піднімати ціни на АЗС, їх просто спустошать оптові споживачі.

Гендиректор Prime Group Дмитро Льоушкін також зазначив, що Росія поновила удари по кораблям, і зараз багато перевізників відмовляються вези в Україну паливо. Він також звернув увагу на рекордні курсові коливання, а також відсутність у наших паливних компаній достатньо грошей, щоб конкурувати зокрема, з турецькими закупівельниками.