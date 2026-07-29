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Економіка

Київ отримає EUR50 млн кредиту ЄБРР для підтримки "Київтеплоенерго"

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Київ отримає EUR50 млн кредиту ЄБРР для підтримки "Київтеплоенерго"

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає Києву до EUR50 млн кредиту для підтримки ліквідності КП "Київтеплоенерго" та забезпечення безперебійного надання критично важливих міських послуг в умовах війни.

"Фінансування забезпечить безперебійне постачання основних послуг опалення, електроенергії та комунальних послуг, а також допоможе "Київтеплоенерго" підтримувати роботу, утримувати робочу силу та проводити термінові ремонтні роботи перед зимовим опалювальним сезоном", – йдеться у повідомленні банку.

Крім того, кредит спрямований на підтримку зусиль міста з розгортання децентралізованих когенераційних установок.

Фінансування також допоможе Києву розширити мережу допомоги ветеранам, спростити доступ до послуг реабілітації, реінтеграції, працевлаштування та соціальної підтримки для ветеранів та їхніх сімей.

Зазначається, що кредит підтриманий гарантією покриття ризику перших збитків від ЄС в рамках Інвестиційної програми для України (UIF), яка покриє 25% фінансування.

Як повідомлялося, ЄБРР вже надавав Києву EUR50 млн кредиту на забезпечення ліквідності КП "Київтеплоенерго" у 2024 році.

#єбрр #київтеплоенерго
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