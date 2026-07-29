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Економіка

НБУ випустив пам'ятну монету на честь морського дрона Sea Baby

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НБУ випустив пам'ятну монету на честь морського дрона Sea Baby
Фото: НБУ

Національний банк України (НБУ) ввів в обіг пам’ятну монету "Українська бавовна. Морський дрон Sea Baby", присвячену однойменному надводному безпілотному комплексу, розробленому Службою безпеки України (СБУ), повідомив регулятор у телеграм-каналі.

Зазначається, що перші зразки Sea Baby з’явилися у 2022 році, а сам комплекс став одним із найвідоміших прикладів українських інновацій у сфері безпілотних технологій.

Завдяки модульній конструкції дрон може оснащуватися різними видами озброєння залежно від завдання, дистанційно мінувати акваторії, уражати берегову інфраструктуру та вести вогонь по повітряних, надводних і наземних цілях.

Нацбанк нагадав, що Sea Baby застосовували, зокрема, під час атак на Кримський міст і російські військові кораблі Чорноморського флоту.

Монета номіналом 5 грн продовжує серію, присвячену українським оборонним технологіям та їхнім розробникам.

На аверсі зображено стилізований тризуб, композиційно поєднаний із морським дроном Sea Baby у русі. На реверсі – дрон, що розсікає хвилі Чорного моря, логотип СБУ та напис SEA BABY у стилі трафаретного військового маркування, де літера Y стилізована під жест Victory.

Тираж монети становитиме до 75 тис. штук у сувенірному пакуванні.

Художник проєкту – Андрій Єрмоленко, скульптор – Володимир Дем’яненко.

Монету введено в обіг 29 липня 2026 року. Її продаж в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів розпочнеться 30 липня.

#sea_baby #нбу #монета
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