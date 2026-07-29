Українці за кордоном зможуть отримати податковий код за спрощеною цифровою процедурою

Міністерство закордонних справ України спільно з Державною податковою службою України розширюють доступ громадян України, які перебувають за кордоном, до послуги з реєстрації особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків з оформленням картки платника податків в електронній формі (РНОКПП).

Як повідомляє пресслужба МЗС, раніше цього року було впроваджено пілотну гілку сервісу – оформлення РНОКПП дітям віком до 18 років за заявою одного з батьків, що подається через електронний кабінет системи "е-Консул" або через посольство чи консульство України.

З 30-го липня можливість скористатися послугою стала доступною для будь-якого громадянина України, який перебуває за кордоном і має дійсний документ, що посвідчує особу.

Заява про отримання послуги може подаватися: громадянами України віком від 14 років. Для подання заяви необхідно особисто звернутися до найближчого посольства або консульської установи України; через представника, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності або відповідного документа, що підтверджує повноваження законного представника особи (опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, патронатні вихователі, керівники відповідних інституційних закладів тощо). Заяву можна подати як онлайн через власний електронний кабінет в системі "е-Консул", так і до посольства або консульства.

Самостійне подання заяви через власний електронний кабінет в системі "е-Консул" здійснюється безкоштовно; у разі подання заяви через посольство або консульську установу України стягується консульський збір за автоматизовану обробку даних (40 дол. США / 37 євро).

Детальна інформація щодо оформлення послуги та необхідних документів доступна на порталі МЗС.

У відомстві наголосили, що РНОКПП є сполучною ланкою для державних реєстрів, а його наявність відкриває доступ до дедалі більшої кількості цифрових державних послуг навіть за кордоном.

Запуск нових гілок сервісу стала можливою завдяки співпраці Міністерства закордонних справ України та Державної податкової служби України за підтримки МОМ, ПРООН та УВКБ ООН.

"Продовжуємо роботу з цифровізації та спрощення доступу до державних послуг для громадян України за кордоном. Кожна така реформа – це про повагу держави до своїх громадян. А коли є відчуття поваги, то є мотивація зберігати зв’язки з Україною та єдність нашого народу на рідній землі та на всіх континентах", – зазначив очільник МЗС Андрій Сибіга.