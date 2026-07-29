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Усі опитані банки повідомили про зростання капіталу за рік – НБУ

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Усі опитані банки повідомили про зростання капіталу за рік – НБУ

Усі банки – учасники опитування Національного банку України (НБУ) повідомили про збільшення загального обсягу капіталу протягом останніх 12 місяців, тоді як баланс відповідей зріс до 76% із 47% кварталом раніше.

Як свідчать результати опитування про банківське фондування, фінустанови очікують продовження цієї тенденції у наступні 12 місяців: відповідний баланс підвищився до 59% із 51%.

Ключовим чинником майбутнього збільшення капіталу банки з третього кварталу 2022 року називають прибутковість. Баланс відповідей щодо її впливу зріс до 73% із 45% у попередньому опитуванні.

Водночас макроекономічні умови та підвищена ставка податку на прибуток банків стримуватимуть нарощування капіталу. Фінустанови, на які припадає 15% активів банківської системи, повідомили про наміри акціонерів збільшити капітал упродовж наступного року.

Вартість капіталу знижувалася другий квартал поспіль: баланс відповідей становив мінус 32% проти мінус 19% кварталом раніше. Респонденти очікують її подальшого зменшення, відповідний прогнозний баланс знизився до мінус 20% із мінус 10%.

У другому кварталі банки також зафіксували збільшення обсягів фондування: загальний баланс відповідей зріс до 28% із мінус 31% у січні-березні.

Найбільше зріс обсяг коштів населення – баланс відповідей підвищився до 48% із 4%. За коштами бізнесу він зріс до 29% із мінус 27%, за оптовим фондуванням – до 22% із 12%.

У третьому кварталі банки очікують подальшого зростання всіх складових фондування. Загальний прогнозний баланс становив 46% проти 38% у попередньому опитуванні, за коштами населення – 39% проти 45%, бізнесу – 38% проти 34%, оптовими залученнями – 24% проти 12%.

Більше половини банків за обсягом активів розраховують у липні-вересні на оптове фондування, зокрема на кошти для проєктів відновлення від Європейського Союзу та міжнародних фінансових організацій.

Середня вартість фондування у другому кварталі зросла: загальний баланс відповідей залишився на рівні 10%. Вартість коштів бізнесу підвищилася – баланс змінився до 15% із мінус 4%, тоді як залучення від населення подешевшали – до мінус 3% із 21%, а оптові ресурси – до мінус 4% із мінус 2%.

У третьому кварталі банки очікують незначного підвищення середньої вартості фондування через зростання ставок за депозитами бізнесу. Вартість коштів населення та оптових залучень, за їхніми прогнозами, майже не зміниться.

Частка валютного фондування у квітні-червні знову скоротилася після зростання кварталом раніше: баланс відповідей становив мінус 11% проти 22%. У третьому кварталі банки очікують, що вона не зміниться.

Строковість фондування знизилася вперше з першого кварталу 2025 року: баланс відповідей становив мінус 5% проти 25% у січні-березні. Водночас респонденти прогнозують її збільшення протягом наступних 12 місяців.

Опитування проводилося з 16 червня до 6 липня 2026 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 25 фінансових установ, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.

#опитування #банки #фондування
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