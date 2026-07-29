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Економіка

"Київміськбуд" ввів в експлуатацію ЖК "Поділ Град", ще п'ять проєктів мають високу ступінь готовності

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"Київміськбуд" ввів в експлуатацію ЖК "Поділ Град", ще п'ять проєктів мають високу ступінь готовності

"Київміськбуд" ввів в експлуатацію ЖК "Поділ Град", ще п’ять проєктів мають високу ступінь готовності, активні будівельно-монтажні роботи йдуть ще на чотирьох майданчиках, повідомило керівництво компанії, звітуючи членам Наглядової ради про роботу протягом першого півріччя.

"Кожен працюючий кран, кожна зведена стіна та прокладена комунікація – це не просто виробничі показники. Це реальні кроки, які щодня наближають нас до головного результату: завершення будівництва, введення будинків в експлуатацію разом із зовнішніми інженерними мережами та виконання зобов’язань компанії перед інвесторами й громадою міста", – сказав голова правління "Київміськбуду" Валерій Засуцький.

У презентованому Наглядовій раді компанії звіті зазначено, що найвищий ступінь готовності мають: ЖК "Поділ Град" (100%), ЖК Freedom (95%), ЖК Twin House (91%), ЖК "Оберіг-2" (1-й будинок) – 91%; ЖК "Райдужний" – 92%; ЖК "Гвардійський" – 87%.

У пресслужбі компанії також повідомили, що 28 липня 2026 року ЖК "Поділ Град" отримав Сертифікат Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ) №ІУ123260721244 про відповідність закінченого будівництвом об’єкта проєктній документації та підтвердження його готовності до експлуатації.

Роботи тривають на ЖК "Урлівський-1", "Міракс", "Медовий-1" та "Мілос", де будівельно-монтажні й інженерні роботи перебувають на завершальній або близькій до завершення стадії окремих видів будівельного процесу. Частина об’єктів, зокрема, "Абрикосовий", "Лейк Хаус" і "Кирилівський гай", перебувають на етапі відновлення робіт та підготовки інфраструктури, що створює підґрунтя для подальшого зростання їхньої готовності.

У фокусі уваги "Київміськбуду" залишається й решта майданчиків, де наразі будівельний процес не здійснюється. Це об’єкти або з вкрай низьким ступенем готовності, або такі, відновлення робіт на яких потребує вирішення низки юридичних питань.

"Таким чином, портфель "Київміськбуду" характеризується значною часткою об’єктів високого ступеня готовності, а також поступовим просуванням інших проєктів до завершення. Це створює передумови для введення низки будинків в експлуатацію та остаточного фінішу будівництва вже у наступних звітних періодах", – підсумував Засуцький.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об’єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До її складу входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, а також шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Київрада 31 жовтня 2024 року проголосувала за докапіталізацію "Київміськбуду" на суму 2,56 млрд грн через випуск і викуп додаткових акцій. 23 червня 2025 року акціонери компанії підтримали рішення про збільшення статутного капіталу на 2,56 млрд грн шляхом випуску додаткових простих іменних акцій. Цю докапіталізацію компанія отримала у грудні 2025 року. Єдиним учасником розміщення акцій виступила територіальна громада Києва.

Завдяки вже отриманій докапіталізації у розмірі 2,56 млрд грн "Київміськбуд" відновив будівельні роботи на 11 об’єктах. У 2026 році компанія планує ввести в експлуатацію шість житлових комплексів разом із зовнішніми інженерними мережами. Аналогічні обсяги введення житла заплановані й на 2027 рік.

У липні 2026 року оприлюднено проєкт рішення Київської міської ради "Про стабілізацію фінансового стану ПрАТ "ХК "Київміськбуд" шляхом збільшення статутного капіталу", яким передбачається докапіталізація компанії у розмірі 3 млрд грн, яка дозволить не зупиняти відновлені будівельні роботи та продовжити реалізацію програми добудови житлових комплексів протягом 2027-2028 років.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, є Київська міськрада.

#жк #київміськбуд #поділ_град
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