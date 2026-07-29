Попит на будинки на вторинному ринку у червні найбільше зріс на Миколаївщині – OLX

Попит на купівлю будинку на вторинному ринку у червні зріс у більшості областей України, найбільше у Миколаївській області – на 67% порівняно з січнем 2026 року, повідомив "OLX Нерухомість".

"Ріст попиту на будинки у Миколаївській області може бути пов’язаний з більш доступною ціною та її зниженням, порівняно з іншими регіонами. Також вплив має і приплив людей, які вимушено переїжджають з прифронтових територій. Враховуючи обстріли, люди шукають автономне житло та, ймовірно, готуються заздалегідь до зими", – цитується у пресрелізі керівниця сектору з розвитку продажів "OLX Нерухомість" Оксана Остапчук.

За даними OLX, попит на будинки у Київській області виріс на 56% порівняно з початком року, у Черкаській – на 55%, Одеській – на 53%.

Збільшення кількості відгуків на оголошення на 25-50% продемонстрували Полтавська (49%), Житомирська (47%), Чернівецька (42%), Закарпатська (35%), Хмельницька (33%), Кіровоградська (27%). Помірне зростання в межах 20-25% зафіксовано у Волинській (24%), Рівненській (24%) та Івано-Франківській (24%) областях.

При цьому безпековий фактор і географічне розташування вплинуло на падіння попиту у Херсонській області – у червні попит став нижчим на 31,5% порівняно з січнем, а відносно травневого показника цього ж року спад склав 37%.

Водночас прямого зв’язку між зростанням інтересу до приватних будинків і вартістю об’єктів немає, зазначив OLX.

Так, у Київській області медіанна ціна будинків на вторинному ринку дійсно зростала разом з попитом: на 6% порівняно з січнем, до 5,28 млн грн ($120,7 тис.). У Львівській області медіанна ціна виросла на 10%, до 4,43 млн грн ($101,2 тис.), у Волинській – на 10%, до 3,14 млн грн ($71,8 тис.), Миколаївській – на 4%, до 900 тис. грн ($20,6 тис.).

"Подекуди спостерігається зворотна динаміка. Наприклад, у Вінницькій області, попри значний наплив покупців навесні, медіанна ціна впала з 3,05 млн грн у січні до 2,88 млн грн у червні. Натомість у Києві активність покупців у червні знизилася, проте медіанна ціна саме в перший місяць літа досягла свого максимуму – 11,08 млн грн ($247,8 тис.)", – йдеться у повідомленні.