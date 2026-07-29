Акціонери Київської кондфабрики "Рошен" схвалили значні правочини на суму до 5 млрд грн

Акціонери ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" на річних загальних зборах надали попередню згоду на укладення значних правочинів із граничною сукупною вартістю до 5 млрд грн терміном на один рік, повідомило товариство у проміжному звіті за перше півріччя 2026 року у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно зі звітом, згода поширюється на правочини, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю товариства, у тому числі договори купівлі-продажу, виконання робіт і надання послуг, якщо їхня вартість перевищує 25% вартості активів компанії за даними останньої річної фінансової звітності.

Акціонери також уповноважили генерального директора протягом року з дати проведення зборів вчиняти всі необхідні дії від імені товариства для укладення таких правочинів відповідно до законодавства та статуту компанії.

Корпорація "Рошен" у 2025 році посіла 27-ме місце серед найбільших виробників кондитерських виробів у світі. До її складу входять Київська, Кременчуцька, дві вінницькі кондитерські фабрики, Вінницький молочний завод та Бісквітний комплекс у Борисполі. Також активи компанії включають Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина). Загальний обсяг виробництва корпорації – близько 300 тис. тонн продукції на рік. Виробничу діяльність Липецької фабрики (рф) зупинено з 1 квітня 2017 року.