В Україні видано техумови на підключення нової генерації майже на 7 ГВт, з яких реалізовано 1,5 ГВт, – член НКРЕКП

З 2024 року до сьогодні отримано технічні умови на підключення до електромережі нової генерації майже на 7 ГВт, з них реалізовано 1,5 ГВт, випливає зі слів члена Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Руслана Слободяна.

"Станом на зараз за спрощеною процедурою отримано технічні умови на приєднання 3,2 ГВт потужності. З них вже реалізовано майже 1 ГВт – 0,97 ГВт. Це конкретні об’єкти, які вже працюють або перебувають на фінальній стадії запуску. Крім того, за звичайною процедурою було видано технічних умов на приєднання на 3,6 ГВт, з яких вже реалізовано понад 630 МВт", – сказав Слободян під час звіту НКРЕКП на засіданні енергокомітету Верховної Ради у середу.

У презентації, представленій НКРЕКП на комітеті, станом на 10 червня ці показники були відповідно такі: отримано ТУ за спрощеною процедурою на 3 ГВт, з них реалізовано 0,88 ГВт, отримано ТУ за звичайною процедурою 3,5 ГВт, реалізовано 0,63 ГВт.

Відповідаючи на питання голови комітету Андрія Геруса щодо операторів системи розподілу, які мають найкращі показники у приєднанні до мереж, голова НКРЕКП Юрій Власенко зазначив, що все залежить від того, скільки було приєднань, як вони реалізовувалися і в яких умовах перебуває той чи інший оператор системи розподілу (ОСР). Водночас він вказав, що попередньо найкращі показники у "ДТЕК Київські регіональні електромережі" та "Львівобленерго". В цілому, як акцентував Власенко, скарг на приєднання з боку замовників стало менше.

"Після того як комісія посилила свою роботу в частині приєднань шляхом удосконалення нормативно-правової бази і дуже адресної роботи з їхніми замовниками, ситуація з ними та зверненнями щодо проблем з приєднаннями значно покращилася", – розповів голова енергорегулятора.

Слободян зі свого боку під час виступу підкреслив, що спрощення доступу до інфраструктури та приєднання до мереж є вагомим механізмом стимулювання генерації.

Він звернув увагу, що продовжено термін дії спрощеної процедури приєднання генеруючих установок до електричних мереж, внаслідок чого нові замовники можуть подавати заявки на це до 1 травня 2027 року із завершенням послуг до 1 жовтня 2027 року. Також збережено спрощені вимоги до комерційного обліку, уточнив член НКРЕКП.

Як він зазначив, регулятор запровадив механізм поетапного приєднання, який дозволяє запускати об’єкти і видавати електроенергію в мережу в межах наявного резерву потужності зовнішніх електричних мереж без здійснення їхньої реконструкції.

Слободян також уточнив, що середній термін виконання стандартного приєднання становить 66 днів, нестандартного – 156 днів.

Крім того, він наголосив, що НКРЕКП запровадила цифровий моніторинг стану надання послуг з приєднання для оперативного контролю за дотриманням ОСР термінів приєднання та виявлення й запобігання можливим порушенням та маніпуляціям з їхнього боку.

Член енергорегулятора також підкреслив, що з січня 2026 року НКРЕКП запровадила систему регулярних координаційних нарад з питань приєднання з його замовниками, ОСР та іншими учасниками процесу – вони відбуваються щочетверга об 11:00. За його словами, всі охочі замовники приєднання можуть записатися на такі наради через сайт регулятора.

Він додав, що завдяки проведеній системній роботі станом на липень 2026 року регульовано питання щодо 79 електроустановок сумарною потужністю майже 323 МВт.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство енергетики України, станом на 21 липня 2026 року в Україні встановлено приблизно 1,8 ГВт розподіленої газової генерації, зокрема, в рамках реалізації регіональних планів стійкості з березня 2026 року введено в експлуатацію 388,8 МВт. Крім того, будівельні роботи тривають на 247 установках загальною потужністю 532,2 МВт.

Водночас за перше півріччя 2026 року в експлуатацію введено 414,8 МВт ВЕС. Загальні потужності встановлених ВЕС на сьогодні становлять 1,115 ГВт. Водночас, за даними НЕК "Укренерго", загальна потужність СЕС в Україні наразі сягає 7,3 ГВт.