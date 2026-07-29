Мінекономіки та Projector Foundation запустили програму з розвитку підприємництва серед молоді "Це моя справа"

Міністерство економіки та довкілля спільно з Projector Foundation та за підтримки проєкту "Партнерство за сильну Україну" (PFRU) розпочали реалізацію програми "Це моя справа", спрямованої на підтримку молодих підприємців, повідомила заступниця міністра економіки та довкілля Дарія Марчак у Facebook.

"Це - програма для молоді з усієї країни, і передусім з прифронтових регіонів, яка хоче створити власний бізнес. У молодих людей в Україні є бажання створювати своє. За даними дослідження Helvetas, 59% молоді хотіли б відкрити власний бізнес, а 62% готові для цього навчатися. Але між ідеєю і запуском часто бракує конкретних речей: розуміння, з чого почати, як перевірити свою ідею, порахувати економіку, знайти фінансування і не зупинитися після першої помилки. Саме цю відстань ми хочемо допомогти пройти", - написала Марчак.

За її словами, ініціатива покликана дати необхідні знання та практичну підтримку молоді з усієї країни, і передусім з прифронтових регіонів, яка прагне створити власний бізнес. Вона наголосила, що за даними дослідження Helvetas, 59% української молоді хотіли б відкрити власну справу, а 62% готові навчатися для цього.

Програма пропонує два формати участі. Основний поглиблений трек розрахований на молодь віком 18–25 років із Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Другий відкритий формат доступний для слухачів до 35 років з усіх регіонів України, які лише вивчають можливості для старту в підприємництві.

Учасники програми працюватимуть над власними ідеями, навчатимуться складати бізнес-плани, готуватимуться до участі в державних грантових програмах та долучатимуться до зустрічей із бізнесом. Наприкінці навчання 20 найсильніших проєктів будуть презентовані на пітчингу в Києві.

Крім того, організатори закликають діючих підприємців долучатися до проєкту в ролі менторів для надання практичних порад та підтримки молодим учасникам.

Проєкт реалізується у співпраці з Державною службою зайнятості (ДСЗ) та за підтримки фонду "Партнерство за сильну Україну", що фінансується урядами Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.