Зростання ВВП Узбекистану в першому півріччі становило 8,5%, промислового виробництва – 8% – Статкомітет

Номінальний обсяг ВВП Узбекистану в січні-червні 2026 року досяг 1,07 квадрильйона сумів, реальне зростання оцінюється в 8,5%, повідомив Національний статистичний комітет республіки.

У промисловості приріст становив 8%, що відповідає внеску у збільшення ВВП на 2 процентні пункти (п.п.). У сільському, лісовому та рибному господарстві зростання становило 4,7%, при цьому його внесок у збільшення ВВП оцінюється в 0,7 п.п.

Приріст обсягу будівельних робіт становив 13,7%, позитивний внесок у збільшення ВВП з боку будівельної галузі – 1 п.п.

Статистичне відомство зазначає, що зростання у сфері послуг становило 9,2%. При цьому торгівля зросла на 13,5%, перевезення та зберігання, інформація та зв’язок – на 18,6%, інші послуги – на 4,1%. Позитивний внесок у зростання ВВП з боку сфери послуг оцінюється в 4,4 п.п.

Згідно з оновленими прогнозами уряду, зростання ВВП Узбекистану у 2026 році очікується на рівні 8,1%. У 2025 році економіка республіки зросла на 7,7%.

Статкомітет також повідомляє, що обсяг промислового виробництва в Узбекистані в першому півріччі зріс на 8% – до 637,2 трлн сумів. У загальному обсязі промислового виробництва частка обробної промисловості становила 86,3%, гірничодобувної промисловості та розробки кар’єрів – 6,7%, електропостачання, подачі газу, пари та кондиціонування повітря – 6,5%, водопостачання, каналізації, збору та утилізації відходів – 0,5%.

Основними чинниками зростання промислового виробництва у січні-червні стали збільшення випуску продукції на підприємствах обробної промисловості (на 8,8%), на об’єктах електропостачання, газопостачання, паропостачання та кондиціонування повітря (на 7,9%), гірничодобувної промисловості (на 2,1%), водопостачання, каналізації, збору та утилізації відходів (на 15,9%).

Значний вплив на зміну обсягів обробної промисловості мало збільшення виробництва машин та обладнання, не включених до інших категорій (зростання у 2,7 раза), виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (зростання у 2,4 раза). Водночас спостерігається зниження обсягу виробництва іншого транспортного обладнання (на 6,5%).

Капіталовкладення в основний капітал в Узбекистані в першому півріччі становили 338,9 трлн сумів, що на 17,5% більше, ніж роком раніше. Частка інвестицій, профінансованих за рахунок коштів підприємств, у загальному обсязі інвестицій в основний капітал становила 11,4%, іноземних кредитів під гарантію уряду – 6,9%, кредитів комерційних банків та інших позикових коштів – 1,4%, прямих іноземних інвестицій та кредитів – 69,5%.

Офіційний курс на 28 липня – 11,99 тис. сумів/$1.