"Левада Карго" придбала частку в Eurobridge Intermodal Terminal, мажоритарним партнером якого є німецька HHLA

Компанія "Левада Карго" (Levada Cargo), яка входить до транспортно-логістичної групи "Лемтранс", оголосила про завершення угоди щодо придбання міноритарної частки в капіталі інтермодального хабу Eurobridge Intermodal Terminal (с.Батьово, Закарпатська обл.), мажоритарним партнером якого є німецька корпорація Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA International), повідомила компанія у релізі.

У "Левада Карго" уточнюють, що сума інвестицій та інші деталі угоди не розголошуються за домовленістю сторін.

Керуючий директор HHLA International GmbH Філіп Свінс зазначив, що співпраця з Levada Cargo дозволить зміцнити регіональний логістичний хаб та сприятиме розбудові транспортних сполучень між Україною та європейськими ринками.

За його словами, відповідна угода дозволить розширити та підсилити партнерську мережу HHLA, створюючи нові можливості для інтегрованих логістичних рішень.

Своєю чергою генеральний директор Levada Cargo Володимир Деменко наголосив, що партнерство з HHLA є важливим етапом у розвитку мережі терміналів компанії.

"Ця інвестиція забезпечить клієнтам максимальну гнучкість, ефективність та надійність перевезень як усередині країни, так і на міжнародних маршрутах", - зауважив Деменко.

Наразі мережа Levada Cargo має власний контейнерний термінал "Вінниця", а також партнерські проєкти: контейнерні термінали "Фастів" та "Мостиська".

Eurobridge Intermodal Terminal розташований поблизу прикордонних переходів "Чоп" та "Соловка", які з’єднують Україну, Угорщину, Словаччину та Румунію та обладнаний європейською вузькою колією (1435 мм), а також українською широкою колією (1520 мм).

У серпні 2025 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив німецькій HHLA придбати Eurobridge Intermodal Terminal LLC (с. Батьово).

Компанія Levada Cargo заснована у 2012 році та входить до складу групи "Лемтранс", яка є частиною SCM. Компанія спеціалізується на мультимодальних перевезеннях рухомим складом в Україні та Європейському Союзі.

Як повідомлялося, обсяг залізничних перевезень групи "Лемтранс" у 2025 році перевищив 16,2 млн тонн вантажів різної номенклатури проти 15,9 млн тонн в 2024 році.

У вересні 2025 року повідомлялося, що група "Лемтранс" (Київ) спільно з "Рейл Транс Інвестмент" (Одеса) завершили перший етап будівництва Фастівського контейнерного терміналу, в яку інвестували на першому етапі близько $7 млн. У межах проєкту було повністю обладнано дві нові залізничні колії та контейнерний майданчик, здатний зберігати до 1350 TEU. Тоді у компанії наголошували, що, відповідно до стратегії зростання, пропускна здатність терміналу має сягнути 55000 TEU.

Наприкінці грудня 2025 року АМКУ надав дозвіл співвласнику " Трансінвестсервіс " (ТІС) Єгору Гребеннікову, який з травня 2025 року є партнером "Лемтранс" у терміналі "Мостиська", увійти і в капітал ТОВ "Контейнерний Термінал Фастів".