Нардепи пропонують Раді оновити законодавство про полювання, зоозахисники виступають проти

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №15431 "Про мисливське господарство, полювання та стале використання мисливських тварин", що має на меті замінити застарілий попередній закон, цифровізувати галузь через створення Єдиного мисливського реєстру, запровадити "плани сталого використання" замість централізованих лімітів та гармонізувати законодавство з нормами ЄС.

Згідно з пояснювальною запискою на сайті парламенту, реформа також передбачає залучення інвестицій, розвиток мисливського туризму, впорядкування оренди угідь та створення спеціалізованого центрального органу виконавчої влади (агентства) для нагляду та розвитку галузі.

Ініціаторами документа вказані народні депутати Ігор Марчук (голова підкомітету з питань взаємодії держави і бізнесу та інвестицій Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, фракція "Слуга народу"), Давид Арахамія (голова фракції "Слуга народу"), Олег Бондаренко (голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування), Олександр Корнієнко (перший заступник голови Верховної Ради) та Олександр Гайду (голова Комітету Ради з питань аграрної та земельної політики).

Автори документа наголошують, що реформа дозволить залучити інвестиції, знизити рівень паперової бюрократії, гармонізувати українське законодавство зі стандартами ЄС та врахувати наслідки війни й кліматичних змін для природних ресурсів.

Водночас низка провідних зоозахисних та природоохоронних організацій, зокрема UAnimals, Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ), "Зелена сила" та Асоціація зоозахисних організацій України, виступили проти законопроєкту та закликали нардепів відхилити законопроєкт №15431 у першому читанні.

Активісти наголошують, що стаття 1 документа визначає полювання як "вид активного відпочинку", а шкури, роги й ікла тварин – як "мисливські трофеї", що, на їхню думку, легалізує вбивство тварин задля розваги та естетичних цілей.

Серед головних претензій організацій до нормативного тексту: фактичне нівелювання "сезону тиші", оскільки перехідні положення дозволяють полювання на самця козулі з 1 травня – у період народження та вигодовування потомства; розширення дозволених знарядь і методів добування тварин, зокрема використання приладів нічного бачення, тепловізорів, дронів, акустичних приладів, а також дозвіл на нічне полювання на кабана, вовка, лисицю, шакала та єнотоподібного собаку.

Також зоозахисники виступають проти легалізації "canned hunting" (полювання в штучно ізольованих вольєрах або напіввільних умовах).

Не погоджуються зоозахисники й з віднесенням до переліку "небажаних тварин" не лише диких хижаків, а й безпритульних або домашніх собак і котів, які опинилися в угіддях без нагляду, що дозволяє їхній відстріл або вилучення під приводом регулювання чисельності.

Крім того, як йдеться в заявах організаціЙ, зниження вимог до мінімальної площі мисливських угідь з 3 тис. га до 500 гектарів та низькі ставки оренди лісових угідь може призвести до приватизації лісових масивів вузьким колом осіб.