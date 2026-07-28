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Економіка

Південний ГЗК частково призупиняє роботу через атаки агресора на цивільні торговельні судна

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Південний ГЗК частково призупиняє роботу через атаки агресора на цивільні торговельні судна
Фото: ПівдГЗК

Південний гірничо-збагачувальний комбінат (ПівдГЗК, Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) розпочав процес призупинення видобутку та тимчасового скорочення роботи через російські атаки на судна у Чорному морі, сподівається відновити його у серпні, йдеться у повідомленні компанії на її сайті.

"Рішення ухвалено через постійні атаки країни-агресора на цивільні торговельні судна, які прямують в українські чорноморські порти, що призвело до фактичного блокування їхньої роботи. Компанія продовжить виконувати зобов’язання перед співробітниками й партнерами та відновить видобуток, коли дозволить безпекова ситуація", – зазначив ПівдГЗК.

Підприємство наголосило, що призупинення видобутку стало вимушеною мірою, яку максимально відтерміновували. Комбінат нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення постійно працював в умовах низки критичних чинників: ворожі обстріли, перебої з енергозабезпеченням, стрімке зростання вартості логістики, запровадження європейського механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM) і посилення квот ЄС на продукцію українського ГМК.

Втім, зауважив ПівдГЗК, ситуація особливо загострилася після розпочатих Росією систематичних ракетних ударів по міжнародних торговельних суднах, що призвело до призупинення морського судноплавства в чорноморські порти України через побоювання судновласників щодо безпеки своїх екіпажів,

"Як у портах, так і на складах Південного ГЗК накопичилося декілька суднових партій залізної руди, яка мала йти на експорт. Через неможливість накопичувати видобуту продукцію комбінат був змушений тимчасово призупинити роботу", – зазначається в релізі.

Згідно з ним компанія зберігатиме соціальну відповідальність, то з огляду на тимчасове призупинення видобутку, який планують відновити в серпні 2026 року, вона залучить працівників до ремонтних і регламентних робіт.

Корім того колектив Південного ГЗК звернувся до президента України, уряду, парламентарів із закликом докласти всіх зусиль для деблокування логістичних маршрутів для українських чорноморських портів.

"Експортно-орієнтовні галузі, як металургія чи аграрний сектор, не можуть повноцінно відвантажувати свою продукцію клієнтам без можливості використовувати морські порти держави. Це питання не тільки виживання окремих бізнесів, але і податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів, постачання валютної виручки в країну, продовження комплексної допомоги, яку підприємства надають місцевим громадам і Силам оборони України", – йдеться у релізі.

Південний ГЗК є одним з основних виробників залізорудної сировини в Україні – концентрату. Займається видобутком і збагаченням бідних залізистих кварцитів із отриманням залізорудного концентрату. Сировинну базу комбінату є кварцити Скелеватського родовища, розташованого в центральній частині Криворізького залізорудного басейну.

ПівдГЗК на початок війни контролювався групою "Метінвест" і компанією Lanebrook Ltd. (раніше мажоритарний акціонер компанії Evraz Group, 2018 року вийшла зі складу акціонерів групи), яка наприкінці 2007 року придбала 50% акцій ПГЗК у групи "Приват" (Дніпро).

За даними НДУ на четвертий квартал 2025 року, у Zantest Limited перебуває 29,8815% акцій підприємства, у Jetere Limited (обидві – Кіпр, зареєстровані за однією адресою) – 59,7630%.

Південний ГЗК у січні-березні поточного року знизив випуск концентрату на 45,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1,546 млн тонн з 2,819 млн тонн.

#півдгзк #призупинення #атаки_рф
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