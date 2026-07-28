Кількість вакансій для молоді у Закарпатській області зросла на 26%, у Київській - знизилася на 1%

Роботодавці у червні 2026 року наростили кількість вакансій для студентів та неповнолітніх кандидатів порівняно з аналогічним періодом минулого року, водночас підвищивши медіанні заробітні плати за найзатребуванішими спеціальностями, свідчать дані дослідження платформи "OLX Робота".

Згідно з результатами дослідження, що надіслала пресслужба OLX Робота, найбільше пропозицій для молоді зафіксовано у сферах роздрібної торгівлі, продажів, логістики, будівництва та HoReCa (готельно-ресторанний бізнес). Зокрема, кількість оголошень для продавців зросла на 12% проти червня 2025 року (медіанна зарплата - 25,35 тис. грн), вантажників - на 34% (29,16 тис. грн), будівельників - на 25% (36,75 тис. грн), різноробочих - на 19% (25,25 тис. грн).

За даними аналітиків, у розрізі регіонів попит на юних фахівців змінився нерівномірно. Найбільше зростання кількості пропозицій зафіксовано у Закарпатській (+26%), Житомирській (+24%), Львівській (+23%), Волинській (+20%) та Кіровоградській (+18%) областях. У Київській області кількість вакансій для молоді скоротилася на 1%, тоді як у Сумській (-28%), Полтавській (-20%) та Дніпропетровській (-20%) областях спостерігалося суттєве падіння.

Водночас роботодавці підвищують заробітні плати для залучення кандидатів: медіанна зарплата продавців-консультантів зросла на 27% (до 25,48 тис. грн), водіїв - на 26% (до 33,5 тис. грн), комплектувальників - на 25% (до 28,47 тис. грн), штукатурів - на 24% (до 80,5 тис. грн), будівельників - на 21% (до 36,75 тис. грн).

В "OLX Робота" з посиланням на спільне дослідження з Європейською Бізнес Асоціацією (EBA) зазначають, що 50% опитаних роботодавців готові наймати кандидатів без досвіду, а 37% - за умови подальшого навчання, розглядаючи залучення молоді як один із шляхів подолання кадрового дефіциту.