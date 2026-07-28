Наглядрада "Українських розподільних мереж" може змінити в.о. гендиректора за неналежне корпуправління – джерело

Наглядова рада АТ "Українські розподільні мережі" (УРМ) найближчим часом може розглянути питання про припинення повноважень виконувача обов’язків генерального директора товариства Олександра Похилка, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело в галузі.

Як стверджує співрозмовник агентства, підставою для розгляду такого питання стало накопичення системних проблем у роботі виконавчого органу, зокрема невиконання рішень наглядової ради, затримки у виконанні ключових управлінських завдань та неналежне дотримання вимог корпоративного управління.

За словами джерела, одним із ключових питань, яке викликало претензії з боку наглядової ради, стало неподання фінансового плану товариства у визначені законодавством строки – до 1 липня.

Крім того, за інформацією співрозмовника агентства, дирекція не забезпечила подання на розгляд наглядової ради консолідованого фінансового плану, стратегічного та інвестиційного планів, звіту про виконання ключових показників ефективності, а фінансові плани окремих операторів систем розподілу, попри зауваження, не враховували низку обов’язкових витрат, які безпосередньо впливають на прогнозований фінансовий результат.

Серед інших претензій, як стверджує джерело, невиконання рішень наглядової ради щодо завершення процесу анбандлінгу, розроблення необхідних внутрішніх корпоративних політик, опрацювання механізмів забезпечення фінансової стійкості операторів систем розподілу та формування резерву критично важливого обладнання.

Також, за словами співрозмовника, залишилися невирішеними питання удосконалення корпоративного управління дочірніх операторів систем розподілу, зокрема щодо оновлення внутрішніх політик та формування наглядових рад відповідно до сучасних принципів корпоративного управління.

"Йдеться не про окремі управлінські прорахунки, а про системне невиконання рішень наглядової ради та накопичення невирішених питань, які безпосередньо впливають на здатність компанії реалізовувати стратегічні завдання, забезпечувати належне корпоративне управління та ефективно управляти державними активами", – зазначило джерело.

За його словами, саме сукупність цих обставин стала підставою для втрати довіри до чинного керівництва та може стати причиною кадрових рішень найближчим часом.

АТ "Українські розподільні мережі" створене відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 29 листопада 2022 року №1336 з метою ефективного управління державними корпоративними правами в операторах системи розподілу електроенергії та підвищення їх капіталізації.

До статутного капіталу УРМ входять пакети акцій АТ "Хмельницькобленерго" (70%), АТ "Миколаївобленерго" (70%), АТ "Запоріжжяобленерго" (60,2%), АТ "Тернопільобленерго" (50,9%), АТ "Черкасиобленерго" (46%), АТ "Харківобленерго" (65%), АТ "Сумиобленерго" (25%), АТ "ДТЕК Одеські електромережі" (25%), а також 99,6% АТ "Українська енергозберігаюча сервісна компанія" (УкрЕСКО).

Єдиним акціонером УРМ є держава в особі Міністерства енергетики України, яке 26 березня цього року призначило новий склад наглядової ради, до якого увійшли Ігор Бурак, Сергій Савчук, Сергій Карпенко, Віктор Поліщук та Ярослав Диковицький, який очолив наглядову раду.

Похилко був призначений в.о. гендиректора УРМ з 9 вересня 2025 року, а до цього був заступником гендиректора товариства, а ще раніше очолював комунальне підприємство (КП) "Міськтепловоденергія" у Кам’янець-Подільську.