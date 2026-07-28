Завдяки системам захисту на об'єктах "Запоріжжяобленерго" 2/3 ворожих ударів не завдають їм суттєвих пошкоджень – CEO

Наразі понад 60% підстанцій АТ "Запоріжжяобленерго" вже оснащені захистом другого рівня, 70% – захищені антидроновими сітками, при цьому роботи зі зведення захисних конструкцій тривають в режимі 24/7, повідомив очільник компанії Андрій Стасевський, процитований "Запоріжжяобленерго" в Телеграм-каналі у вівторок.

"Завдяки цьому понад 2/3 ворожих ударів не спричиняють серйозних пошкоджень, та ремонтних робіт після "прильотів" все одно надбагато. Для розуміння: від початку липня на постраждалих від дій рашистів енергооб’єктах ми відновили 16 одиниць обладнання", – зазначив він.

За словами Стасевського, у 2026 році атаки на енергооб’єкти компанії почастішали – вже зафіксовано втричі більше випадків, ніж за аналогічний період минулого року. Попри це в "Запоріжжяобленерго" вже навчились атакам протидіяти.

Днями в компанії завершено роботи з відбудови технологічного приміщення на території однієї з підстанцій у Запоріжжі, яке було зруйноване ворожим БПЛА. Ця підстанція забезпечує живлення близько 30 тис. споживачів та десятків об’єктів критичної інфраструктури обласного центру

"Попри величезні обсяги робіт з відновлення електромереж – в середньому щодня йдеться про 10-15 випадків пошкодження повітряних ліній та підстанцій – ми знайшли і фінансові, і людські ресурси, необхідні для відбудови цього приміщення. Наразі роботи повністю завершено", – наголосив очільник "Запоріжжяобленерго".