Голова НКЦПФР Семенюк обговорив з Тігіпком залучення приватного капіталу

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Олексій Семенюк обговорив із власником групи "ТАС" Сергієм Тігіпком умови залучення приватного капіталу в українську економіку та розширення інвестиційних можливостей для бізнесу й громадян, повідомила комісія у вівторок.

"Ринок неможливо розвивати лише рішеннями регулятора. Нам важливо чути бізнес, інвесторів, професійних учасників і водночас забезпечувати зрозумілі та однакові правила гри", – зазначив Семенюк.

Зустріч відбулася в межах серії консультацій НКЦПФР із представниками фінансового та реального секторів, під час яких регулятор збирає пропозиції для підготовки законодавчих і регуляторних змін.

Учасники обговорили розвиток корпоративних і муніципальних облігацій, інвестиційних фондів, сек’юритизації та інших інструментів залучення довгострокового фінансування поряд з облігаціями внутрішньої державної позики.

Семенюк також представив законодавчі ініціативи щодо індивідуальних інвестиційних рахунків, які мають стати механізмом довгострокових накопичень громадян через ринок капіталу.

Іншими напрямами роботи комісії є запровадження сек’юритизації для фінансування житлових, інфраструктурних та енергетичних проєктів, формування правил ринку віртуальних активів і розвиток токенізації реальних активів.

НКЦПФР працює над спрощенням доступу бізнесу до фінансування та підвищенням стандартів прозорості, корпоративного управління та захисту інвесторів.

Група "ТАС" є однією з найбільших фінансово-промислових груп в Україні, яка працює в банківському секторі, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, логістиці, агросекторі, харчовій промисловості, виробництві пакувальних матеріалів і нерухомості.

До групи "ТАС" входить низка емітентів корпоративних облігацій, зокрема Таскомбанк, лізингова компанія "УЛФ-Фінанс", факторингова компанія "Європейська агенція з повернення боргів", транспортно-логістична "ТАС-Логістік", виробники вантажних вагонів "ТАС Дніпровагонмаш", метизів "Дніпрометиз ТАС" і сокових концентратів "ТАС Соковий завод Кодимський".