Кількість користувачів застосунку "Укрзалізниці" досягла 7 млн

Застосунком АТ "Укрзалізниця" (УЗ) користуються 7 млн осіб, через нього оформлюється 71% усіх квитків на поїзди компанії.

"За рік ми зросли на 2 мільйони користувачів - це майже 40% приросту. Сьогодні через застосунок оформлюється вже 71% усіх квитків на поїзди "Укрзалізниці" - найвищий показник онлайн-продажів серед державних залізничних перевізників у Європі ", - йдеться у повідомленні УЗ в Телеграм у вівторок.

Згідно з даними компанії, за час роботи застосунку було придбано 67 млн квитків у внутрішньому та міжнародному сполученні.

Зазначається, що цього року в застосунок УЗ впроваджено нову функцію, що передбачає купівлю не лише квитків на поїзди далекого сполучення, а й на приміські. Через відповідну послугу було придбано 1,5 млн таких квитків онлайн.

Серед іншого, від початку 2026 року завдяки дії автовикупу пасажири отримали понад 400 тис. квитків.

"Доступність і зручність залишаються нашим пріоритетом: застосунок адаптований для людей із порушеннями зору, а пасажири з інвалідністю можуть оформлювати квитки онлайн зі спеціальної броні", - додали у компанії.