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Економіка

"Оператор ринку" пройшов щорічний аудит на дотримання правил РДН/ВДР

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АТ "Оператор ринку" успішно пройшло щорічний аудит щодо дотримання положень Правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку (РДН/ВДР) за період з 1 січня до 31 грудня 2025 року включно, повідомило товариство у вівторок.

"Згідно з висновком аудиторської компанії ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА", яка є незалежним членом міжнародної мережі Baker Tilly International, під час перевірки не виявлено жодних фактів, що свідчать про недотримання "Оператор ринку" вимог Правил РДН/ВДР", – зазначили в компанії.

Аудитори перевірили на відповідність вимогам Правил РДН/ВДР технологічні та організаційні процеси щодо надання учасниками ринку заявок та інших постійних і періодичних даних, визначених Правилами РДН/ВДР, а також перевірку процесів, що застосовуються оператором ринку та його програмним забезпеченням до вказаних даних.

Як наголосили в товаристві, отриманий висновок є підтвердженням довіри до "Оператор ринку", як компанії, що забезпечує справедливі, конкурентні та відкриті умови торгів на РДН та на ВДР. Перевірку проведено з дотриманням вимог Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ) 3000.

#аудит #оператор_ринку
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