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Економіка

ВАР запропонувала уряду антикризові заходи для підтримки агросектору через проблеми з морською логістикою

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ВАР запропонувала уряду антикризові заходи для підтримки агросектору через проблеми з морською логістикою

Провести аудит пошкоджень портової інфраструктури Великої Одеси та дунайських портів, визначити пріоритетні об’єкти для відновлення та забезпечити фінансування ремонту й модернізації перевалочних потужностей пропонує уряду Всеукраїнська аграрна рада (ВАР), повідомила її пресслужба.

Відповідні пропозиції щодо підтримки аграрного сектору в умовах ускладнення морської логістики та роботи чорноморських портів ВАР направила прем’єр-міністру України Сергію Корецькому.

При цьому ВАР застерігає, що у разі тривалих перебоїв у роботі морських портів експортні можливості України можуть скоротитися до 1,7 млн тонн агропродукції на місяць. Це своєю чергою може призвести до накопичення на внутрішньому ринку від 27,4 млн до 32,4 млн тонн продукції та подальшого зниження закупівельних цін, наголосила асоціація у своєму зверненні.

За оцінками асоціації, у 2026/2027 маркетинговому році виробництво основних зернових та олійних культур становитиме близько 81,4 млн тонн, а з урахуванням перехідних залишків загальний ресурс продукції сягне близько 85 млн тонн. Для забезпечення збуту необхідно експортувати близько 67 млн тонн агропродукції.

ВАР підкреслила, що тривалі перебої з експортом можуть призвести до збитковості виробництва, ускладнити фінансовий стан агропідприємств і порушити виробничий цикл.

Асоціація запропонувала також запровадити пільгове кредитування для поповнення обігового капіталу під осінню посівну кампанію, провести реструктуризацію чинних кредитів аграріїв, розширити державні гарантії за кредитами та переглянути окремі умови державної програми "5-7-9%".

Асоціація також запропонувала прем’єр-міністру провести зустріч із представниками ВАР для обговорення ситуації в аграрному секторі та можливих заходів державної підтримки.

#вар #морський_коридор #логістика
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