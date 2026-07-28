Перші п'ять родин вже завершили відбудову будинків на власній землі за програмою єВідновлення

П’ять приватних будинків, зведених на власних земельних ділянках за кошти державної компенсації за програмою єВідновлення, вже готові до введення в експлуатацію, повідомила пресслужба Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

"П’ять приватних будинків, зведених на власних земельних ділянках за кошти державної компенсації, вже готові до введення в експлуатацію. Чотири з них – на Київщині, ще один – на Харківщині", – йдеться у повідомленні пресслужби у Телеграмі у вівторок.

Повідомляється, що загальна сума компенсацій на їх відбудову становить 12,2 млн грн.

Зазначається, що можливість відбудувати власний будинок на своїй земельній ділянці – один із ключових напрямів програми єВідновлення. Це допомагає українським родинам повернутися додому та відновити життя. Від початку роботи механізму у квітні 2025 року вже погоджено 1185 компенсацій на будівництво нового житла. З них 820 родин отримали перший транш на 983,7 млн грн, 432 родини – другий транш на 543,6 млн грн.

Як повідомлялося, власники повністю зруйнованих приватних будинків можуть обрати один із двох варіантів компенсації: отримати житловий сертифікат для придбання нового житла або кошти для будівництва нового будинку на власній земельній ділянці.