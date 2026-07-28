Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Перші п'ять родин вже завершили відбудову будинків на власній землі за програмою єВідновлення

1 хв читати
Додати як джерело
Перші п'ять родин вже завершили відбудову будинків на власній землі за програмою єВідновлення

П’ять приватних будинків, зведених на власних земельних ділянках за кошти державної компенсації за програмою єВідновлення, вже готові до введення в експлуатацію, повідомила пресслужба Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

"П’ять приватних будинків, зведених на власних земельних ділянках за кошти державної компенсації, вже готові до введення в експлуатацію. Чотири з них – на Київщині, ще один – на Харківщині", – йдеться у повідомленні пресслужби у Телеграмі у вівторок.

Повідомляється, що загальна сума компенсацій на їх відбудову становить 12,2 млн грн.

Зазначається, що можливість відбудувати власний будинок на своїй земельній ділянці – один із ключових напрямів програми єВідновлення. Це допомагає українським родинам повернутися додому та відновити життя. Від початку роботи механізму у квітні 2025 року вже погоджено 1185 компенсацій на будівництво нового житла. З них 820 родин отримали перший транш на 983,7 млн грн, 432 родини – другий транш на 543,6 млн грн.

Як повідомлялося, власники повністю зруйнованих приватних будинків можуть обрати один із двох варіантів компенсації: отримати житловий сертифікат для придбання нового житла або кошти для будівництва нового будинку на власній земельній ділянці.

#відбудова #євідновлення
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ЄС призупиняє автоматичне коригування механізму обмеження цін на нафту ще на рік, санкції запроваджені до суден та у нафтопереробному секторі

ЄС призупиняє автоматичне коригування механізму обмеження цін на нафту ще на рік, санкції запроваджені до суден та у нафтопереробному секторі

Європейський союз призупиняє автоматичне коригування механізму обмеження цін на нафту до 15 липня 2027 року. Санкції також запроваджені в нафтопереро…

Читати
ЄС запроваджує санкції до нафтотрейдерів та суб'єктів, які сприяють діяльності "тіньового флоту" РФ

ЄС запроваджує санкції до нафтотрейдерів та суб'єктів, які сприяють діяльності "тіньового флоту" РФ

Європейський союз запроваджує санкції по відношенню до нафтотрейдерів та суб’єктів, які сприяють діяльності так званого "тіньового флоту" Росії, та н…

Читати
Співпраця з Азербайджаном у постачанні газу та посиленні енергобезпеки Європи розширюватиметься – посол

Співпраця з Азербайджаном у постачанні газу та посиленні енергобезпеки Європи розширюватиметься – посол

Надзвичайний і повноважний посол України в Азербайджані Юрій Гусєв очікує відкриття нових можливостей для поглиблення енергетичної співпраці між краї…

Читати