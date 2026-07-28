НКРЕКП схвалила порядок проведення перевірок щодо правильності встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні у вівторок схвалила проєкт Порядку проведення контрольних перевірок правильності встановлення органами місцевого самоврядування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

"Проєктом порядку передбачено проведення планових та позапланових перевірок без виїзду до органів місцевого самоврядування. Аналіз здійснюватиметься на підставі документів, розрахунків, пояснень та інших матеріалів, використаних під час встановлення тарифів", – зазначив регулятор.

Під час перевірок НКРЕКП оцінюватиме дотримання процедури ухвалення тарифних рішень, відповідність розрахунків вимогам законодавства, обґрунтованість витрат, закладених у тариф, а також повноту документів, на підставі яких його було встановлено.

Документ розроблено на виконання закону № 4777-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування енергетичних ринків, конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії та посилення енергетичної стійкості".

Він визначає порядок проведення НКРЕКП контрольних перевірок правильності встановлення органами місцевого самоврядування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, а також критерії, за якими комісія оцінюватиме відповідність тарифних рішень вимогам законодавства та затвердженим методикам.

"НКРЕКП запрошує органи місцевого самоврядування, підприємства, профільні асоціації, експертне середовище, громадські організації та всіх заінтересованих учасників долучитися до відкритого обговорення проєкту Порядку й надати свої зауваження та пропозиції", – наголосив регулятор.

Усі отримані пропозиції комісія опрацює відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень НКРЕКП та врахує під час підготовки остаточної редакції документа.

11 березня 2026 року набрав чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування енергетичних ринків, конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії та посилення енергетичної стійкості" від 10 лютого 2026 року № 4777-IX.

Законом передбачено, що на період дії воєнного стану та протягом дванадцяти місяців після його припинення або скасування встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належить до повноважень органів місцевого самоврядування, а проведення контрольних перевірок правильності встановлення таких тарифів – до повноважень НКРЕКП.