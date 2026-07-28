Поголів'я ВРХ на с/г підприємствах України за рік зросло на 4%, у господарствах населення скоротилося на 35% – АВМ

Станом на 1 липня 2026 року поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) на сільськогосподарських підприємствах України зросло на 4% порівняно з аналогічною датою минулого року – до 955,2 тис. голів, тоді як у господарствах населення скоротилося на 35% – до 811,8 тис. голів, повідомила Асоціація виробників молока (АВМ) із посиланням на попередні дані Державної служби статистики (Держстат).

За даними Держстату, станом на 1 липня 2026 року в Україні утримувалося 1,767 млн голів ВРХ, зокрема 941,2 тис. корів.

Близько 54% поголів’я ВРХ утримувалося на сільськогосподарських підприємствах, ще 46% – у господарствах населення.

На підприємствах налічувалося 396,6 тис. корів, що на 4% більше, ніж рік тому, тоді як у господарствах населення їх кількість скоротилася на 29% – до 544,6 тис. голів.

"Поголів’я корів скорочується переважно в присадибному секторі, але залишається відносно стабільним у промисловому. Скорочення поголів’я ВРХ є давньою проблемою України через відсутність ефективної державної програми підтримки молочного скотарства. З 2014 року поголів’я корів у промисловому та присадибному секторі скоротилося майже втричі, а ситуацію додатково погіршили повномасштабне вторгнення РФ та несприятлива кон’юнктура ринку", – наголосили в АВМ.

Асоціація зазначила, що на відновлення поголів’я негативно впливають низькі закупівельні ціни на молоко, зростання виробничих витрат, релокація ферм із прифронтових регіонів, а також адаптація до екологічних і фітосанітарних вимог ЄС.

За оцінкою АВМ, без модернізації молокопереробних підприємств і підвищення закупівельних цін існує ризик подальшого скорочення поголів’я, оскільки фермери активніше реалізують худобу на тлі високих світових цін на яловичину.

За даними Держстату, найбільше поголів’я корів у промисловому секторі зосереджене в Полтавській області – 52,8 тис. голів, Черкаській – 46 тис. голів, Чернігівській – 38,8 тис. голів, Київській – 35,6 тис. голів та Вінницькій – 33 тис. голів. Загалом на ці п’ять областей припадає близько 52% промислового поголів’я корів в Україні.