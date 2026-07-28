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Економіка

Україна та JICA створять мережу лабораторій для оцінки ґрунтів після розмінування та запустить пілот в Ізюмі

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Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) під час робочих зустрічей домовилися про створення Центру передового досвіду з аналізу ґрунтів (Soil Analysis Center of Excellence), а також обговорили реалізацію пілотного проєкту з пріоритизації розмінування в Ізюмському районі, повідомило Міністерство економіки та довкілля України.

За даними відомства, Центр діятиме не як окрема установа, а як мережа українських лабораторій та наукових закладів, які працюватимуть за єдиними методиками відбору проб й аналізу стану землі для її безпечного повернення у сільськогосподарське використання. Базовою установою мережі має стати Інститут охорони ґрунтів України, а JICA розгляне можливість залучення міжнародних експертів і проведення навчань в Японії.

Крім того, сторони обговорили перебіг пілотного проєкту в Ізюмському районі Харківської області, де для визначення пріоритетних ділянок під розмінування застосовують систему GRIT. У межах співпраці планується випробувати модуль оцінки пошкоджень будівель на основі штучного інтелекту та оновити соціально-економічну методологію системи для підтримки малих фермерів разом із FAO та WFP.

JICA також представить новоствореній гендерній робочій групі в Україні результати навчального візиту до Японії в межах ініціативи Women, Peace and Security для залучення жінок до протимінної діяльності.

JICA (Japan International Cooperation Agency) – урядова агенція Японії, яка реалізує програми офіційної допомоги розвитку, технічного співробітництва та відновлення України. Після початку повномасштабного вторгнення РФ агентство фінансує проєкти у сферах енергетики, гуманітарного розмінування, охорони здоров’я, освіти, сільського господарства, інфраструктури та економічного відновлення.

На початку липня повідомлялося, що агентство опрацьовує два основні напрямки підтримки малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні – техдопомогу, що передбачає запуск пілотних проєктів і посилення інституцій, зокрема Українського фонду стартапів (USF), та фінінструменти (створення інвестфондів, кредитні інструменти та моделі співфінансування).

#розмінування #україна #jica
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