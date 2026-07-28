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Економіка

Перевезення вантажів за 6 міс.-2026 зросли на 3,5%, а пасажирів скоротились на 4,8% – Держстат

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Перевезення вантажів за 6 міс.-2026 зросли на 3,5%, а пасажирів скоротились на 4,8% – Держстат

Обсяг перевезення вантажів у січні-червні 2026 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2025 року на 3,5% – до 163,45 млн тонн, тоді як пасажирів скоротився на 4,8% – до 1 млрд 029,2 млн осіб, йдеться у повідомленні Державної служби статистики у вівторок.

Згідно з її даними, залізничним транспортом за шість місяців 2026 року було перевезено 74,72 млн тонн вантажів, що на 6,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року, тоді як вантажообіг впав на 16,6% – до 43,84 млрд тонна*км.

Перевезення автомобільним транспортом за січень-червень цього року зросли на 23,9% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 73,69 млн тонн, а вантажообіг – на 11%, до 21,71 млрд тонна*км.

Найбільшу кількість пасажирів за січень-червень цього року було перевезено автомобільним транспортом – 475,56 млн осіб, що на 3,2% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Зростання на 3,8% також зафіксовано у метрополітені – 168,51 млн осіб.

Водночас кількість перевезених пасажирів залізничним транспортом скоротилась порівняно з аналогічним періодом минулого року на 15,7% – до 26,42 млн, трамваями – на 19,9%, до 123,59 млн, а тролейбусами – на 13,8%, до 234,88 млн.

Як повідомлялось, обсяг перевезення вантажів у січні-травні 2026 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2025 року на 4,1% – до 133,8 млн тонн, тоді як перевезення пасажирів скоротилися на 5,6% – до 849,3 млн осіб.

#держстат #перевезення
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