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Економіка

"Укрнафта" розробила власне програмне рішення для ремонту свердловин

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"Укрнафта" розробила власне програмне рішення для ремонту свердловин

Фахівці "Укрнафти" розробили та впровадили власний програмний комплекс WellWorkoverSupervisor для планування та супроводу капітального ремонту свердловин.

"Це рішення створене всередині компанії на основі практичного досвіду спеціалістів підприємства, із врахуванням кращих міжнародних практик", – повідомило товариство у вівторок.

В "Укрнафті" пояснили, що капітальний ремонт свердловин є одним із найскладніших виробничих процесів, оскільки робота з обладнанням на глибинах у кілька тисяч метрів вимагає точних інженерних розрахунків, якісної підготовки та безумовного дотримання вимог безпеки.

Раніше єдиного стандартизованого програмного інструменту для таких розрахунків у компанії не існувало. Частину роботи виконували вручну або за допомогою застарілого програмного забезпечення, що потребувало більше часу та збільшувало ризик помилок.

Однак інженери відділу супервайзингу управління ремонту свердловин департаменту видобутку та технологій створили власний програмний продукт, який відповідає реальним виробничим потребам компанії.

"Цифрова трансформація – це не лише закупівля готових ІТ-рішень. Це також розвиток власної інженерної експертизи та створення інструментів, які безпосередньо підвищують ефективність виробництва", – зазначив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

За його словами, використання WellWorkoverSupervisor вже дозволило скоротити час підготовки планів робіт, мінімізувати ризик помилок у розрахунках та підвищити рівень виробничої безпеки.

WellWorkoverSupervisor включає понад 30 спеціалізованих модулів і дозволяє∙⁠автоматизувати основні технологічні розрахунки, ⁠будувати графіки та інженерні схеми, ⁠формувати готові PDF-звіти, а також ⁠використовувати вбудований довідник труб, різьбових з’єднань та обладнання.

За своїм функціоналом програмний комплекс відповідає дороговартісним зарубіжним аналогам, доповнили в "Укрнафті".

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

На балансі компанії перебувають понад 1106 нафтових та 131 газових свердловин.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

За підсумками 2025 року "Укрнафта" стала лідером видобувної галузі з оборотом 99,6 млрд грн, що відображено в Індексі найкращих підприємств Opendatabot.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує майже 700 АЗК та входить до ТОП-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.

#ремонт #свердловини #укрнафта
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