НКРЕКП перевірить 11 облгазів на предмет достовірності даних про споживання газу побутовим сектором

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у вівторок ухвалила рішення про проведення позапланових виїзних перевірок 11 операторів газорозподільних систем.

"Підставою для цього стало звернення ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" щодо можливих порушень вимог законодавства під час формування та передачі даних про обсяги споживання природного газу побутовими споживачами", – зазначив регулятор.

Окрім того, до НКРЕКП надійшов лист Служби безпеки України щодо можливого заподіяння шкоди інтересам держави під час провадження операторами газорозподільних мереж (ГРМ) ліцензованої діяльності з надання послуг із розподілу природного газу, що створює передумови до порушення цілісності та сталого функціонування газорозподільних мереж держави.

"Під час перевірок НКРЕКП встановить, чи дотримувалися оператори ГРМ вимог законодавства під час визначення обсягів споживання природного газу та передачі відповідної інформації до інформаційної платформи Оператора ГТС", – повідомили в комісії.

Зокрема, буде перевірено, чи відповідає інформація, внесена до платформи, фактичним показанням лічильників та вимогам Кодексу газорозподільних систем і Кодексу газотранспортної системи.

Як наголосив регулятор, саме дані про обсяги споживання природного газу, які оператори ГРМ передають до інформаційної платформи Оператора ГТС, використовуються постачальниками для розрахунку вартості спожитого газу. Тому будь-які розбіжності між фактичними показаннями лічильників і переданою інформацією можуть позначитися на сумах, зазначених у рахунках побутових споживачів.

За інформацією, викладеною у зверненні Групи "Нафтогаз України", йдеться про можливі аномалії у відображенні обсягів споживання природного газу окремими побутовими споживачами. Зокрема, зафіксовано випадки різких стрибків обсягів споживання, суттєвих відхилень від середньостатистичних показників, а також багаторазового коригування даних. Саме ці обставини стануть предметом державного контролю.

Регулятор проведе позапланові виїзні перевірки ПРАТ "Гадячгаз", АТ "Київгаз", ДП "Кременецьке управління з постачання та реалізації газу", ПРАТ "Кременчукгаз", АТ "Лубнигаз", АТ "Одесагаз", АТ "Полтавагаз", ПРАТ "Тернопільміськгаз", ПРАТ "Уманьгаз", АТ "Херсонгаз" та ПРАТ "Шепетівкагаз".

Державний контроль є одним із ключових інструментів забезпечення прозорого функціонування ринку природного газу та захисту прав споживачів. За підсумками перевірок НКРЕКП надасть правову оцінку встановленим фактам та, у разі виявлення порушень, ухвалить відповідні рішення відповідно до законодавства, доповнили в комісії.