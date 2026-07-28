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Економіка

"Метінвест Політехніка" підготувала перше покоління бакалаврів для ГМК

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Гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка" здійснив перший випуск бакалаврів – понад 100 студентів успішно завершили чотирирічне навчання та отримали дипломи про вищу освіту.

Згідно з пресрелізом, урочистості пройшли у Кам’янському та Кривому Розі.

При цьому нагадується, що шість років тому група "Метінвест" задумала створити перший в Україні приватний гірничо-металургійний університет. Це мав бути виш європейського зразка, що готуватиме для української промисловості інженерів, технологів та IT-фахівців нового покоління, готових застосовувати передові технології на практиці.

У 2021 році у центрі Маріуполя розпочалося будівництво ультрасучасного студентського містечка – з навчальним корпусом, гуртожитком та спорткомплексом. Повномасштабна війна зруйнувала ці плани, але не саму ідею. Вишу вдалося зберегти викладацьку команду, розробити нові освітні програми та організувати навчання у змішаному форматі – онлайн та офлайн. У розпал війни, восени 2022 року, відбувся перший набір: понад 450 студентів розпочали навчання на бакалавраті та магістратурі в абсолютно нових умовах. Через чотири роки університет випустив перших бакалаврів.

Нині "Метінвест Політехніка" працює у Запоріжжі, Кривому Розі й Кам’янському, поєднуючи онлайн‑лекції та практику на підприємствах "Метінвесту". За цей час університет вибудував повний цикл технічної освіти: від фахового молодшого бакалавра до аспірантури, а всі освітні програми отримали акредитацію Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Загалом у виші навчається вже 1335 студентів. Понад 50 ветеранів війни обрали університет, щоб здобути цивільну професію та адаптуватися після служби.

Навчання тут орієнтоване на практичні потреби промисловості: студенти розв’язують реальні виробничі кейси та опановують сучасне обладнання прямо на підприємствах. "Метінвест" підтримує студентів стипендіями до 10 000 грн, а найкращим випускникам гарантує перше робоче місце та кар’єрне зростання. Понад 300 магістрів, а тепер і перші бакалаври вишу вже будують кар’єру на підприємствах галузі.

"Університет, який не вдалося звести в Маріуполі, став символом стійкості української технічної освіти. Випускники "Метінвест Політехніки" – це майбутня інженерна еліта України, яка відіграватиме визначальну роль у відбудові промисловості та економіки загалом. Ми чекаємо на кожного з них на наших підприємствах, щоб разом будувати нову українську металургію", – наголошує директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом "Метінвесту" Тетяна Петрук.

Цьогорічні випускники здобули освіту за затребуваними інженерними напрямами: металургія, гірництво, автоматизація, комп’ютерні науки та безпека праці. Більшість із них планують вступати до магістратури.

"Метінвест Політехніка" заснований у червні 2020 року групою "Метінвест", а 2022 року відбувся перший набір студентів

#гмк #метінвест #бакалавр
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