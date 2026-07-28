НКРЕКП затвердила тариф "Укренерго" на передачу з 1 серпня 2026р. у 928,45 грн/МВт*год – плюс 25% до чинного

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), затвердила тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії з 1 серпня 2026 року на рівні 928,45 грн/МВт*год (тут і далі – без ПДВ).

Відповідне рішення прийняте на засіданні регулятора у вівторок, яке транслювалося онлайн.

"Тариф на послуги з передачі е/е з 1 серпня 2026 року становить: для користувачів системи (крім підприємств "зеленої" електрометалургії) – 928,45 грн/МВт*год (зростання 25%), для підприємств "зеленої" електрометалургії – 563,26 грн/МВт*год", – йдеться у проєкті відповідної постанови.

У тому числі, згідно із документом, тарифна складова на виконання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва е/е з альтернативних джерел енергії становитиме 365,19 грн/МВт*год.

Обсяг передачі е/е передбачено на рівні 89,55 млн МВт*год.

"Збільшення тарифу "Укренерго" дасть нам можливість змістовно провести цей рік, забезпечити виконання всіх зобов’язань, насамперед щодо ВДЕ, і не руйнувати плани з підготовки системи передачі до зими. Ми неодноразово говорили про всі чинники, які негативно вплинули на компанію, і не тільки на неї, а й на всю країну та енергосистему, і ці чинники треба врахувати. Тому будемо дуже вдячні за прийняття нового тарифу на передачу", – зазначив перед голосуванням голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Збільшення тарифу традиційно підтримали профільні асоціації ВДЕ, однак проти цього виступили представники промисловості.

Підвищення тарифу на передачу також призвело до необхідності переглядати тарифи операторів системи розподілу з 1 серпня 2026 року. На цьому ж засіданні НКРЕКП затвердила їх в новому, збільшеному, розмірі. Наприклад, тарифи "Волиньобленерго" зросли на 9% та 6% для 1 та 2 класів напруги відповідно, "Житомиробленерго" – на 16% та 19%, ДТЕК "Дніпровські електромережі" – на 9,4% та 7,4%.

Як повідомлялося, 7 липня НКРЕКП схвалила тариф "Укренерго" на передачу у такому самому розмірі, але з приміткою, що для остаточного його затвердження має бути усунено законодавчу колізію. Вона полягала в тому, що у тексті закону про market coupling №4834-IX було прописано норму, згідно з якою у тариф "Укренерго" заборонено включати будь-які спецобов’язки (ПСО). За законом, вона мала діяти з 1 січня 2030 року, але через технічну помилку секретаріату енергетичного комітету Верховної Ради не була включена у наведений у прикінцевих положеннях перелік норм закону, які починають діяти з цього часу. Пізніше парламент вніс відповідні зміни у законодавство (законопроєкт № 14067), які були підписані президентом України.

НКРЕКП почала перегляд тарифу на передачу за зверненням НЕК "Укренерго". Підставами для перегляду тарифів "Укренерго" бачить кілька чинників. Зокрема, зростання курсів валют, яке створює додаткове фінансове навантаження на "Укренерго", в тому числі у контексті виконання передбачених чинним законодавством спеціальних обов’язків перед "зеленою" генерацією, ціна якої фіксується в євро, а також зменшення обсягу передачі та лібералізація прайскепів, що збільшило витрати на купівлю е/е на потреби НЕК.