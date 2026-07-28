Капіталізація туристичних кластерів Закарпаття може сягнути 50% до 2028р – дослідження

Потенціал росту капіталізації туристичних кластерів Закарпаття у найближчі три роки може сягнути 40-50%, для Сколівського району Львівської області – 60%, йдеться у дослідженні "Обіцяне vs Реальне" від Ribas Invest та Ribas Hotels Group.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна", такий рівень капіталізації пояснюється туристичним попитом, що зростає у регіонах, де конкуренція серед професійних девелоперів поки що мінімальна.

"Ринок навчився шукати не там, де вже все побудовано, а там, де інфраструктура тільки формується. Різниця у вартості землі між перегрітими та новими локаціями зараз сягає десятикратного розміру – це і є "вікно" для входу, доки капітал масово туди не прийшов", – пояснив засновник Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

Ribas Invest у межах комплексного аудиту готельного та рекреаційного девелопменту України виокремив кластери локацій, вартість входу до яких ще не досягла піку, попри стрімке зростання попиту. Йдеться, зокрема, про напрямок Синяк – Пилипець – Подобовець на Закарпатті, Сколе – Тухля на Львівщині, Канів – Черкаси на Дніпровській лінії.

За даними дослідження, середня ціна сотки землі в с. Поляниця (Буковель) становить $25-45 тис., у Пилипці – $3,5-6 тис., в Сколівському районі – $1500-3000. Різниця в ціні землі між цими локаціями сягає 1000%, тоді як вартість оренди готового номера відрізняється лише на 20-25%.

Дослідники також фіксують, що Закарпаття у 2026 році отримує оновлену залізничну та дорожню логістику, яка за доступністю зрівнює регіон з Івано-Франківщиною за втричі нижчою вартістю активів.

Серед інших перспективних напрямків – озерний край Шацьк – Світязь на Волині, передмістя Києва та узбережжя Одещини, де попит формується через запит на безпечний заміський відпочинок і енергетично автономну нерухомість.

Ribas Hotels Group – створена 2014 року в Одесі міжнародна керуюча компанія повного циклу та екосистема готельного бізнесу. Об’єднує весь процес – від вибору ділянки, проєктування та будівництва до управління, франчайзингу й інвестування.

Ribas Hotels Group – єдина готельна група, котра самостійно закриває всі етапи створення та розвитку готельних проєктів.

У портфелі компанії – 56 проєктів на етапі будівництва, запуску або в управлінні, зокрема в Україні, Польщі, Туреччині та на Балі. Компанія розвиває міські та курортні готелі 3-, 4- та 5-зіркової категорії під брендами Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home + hotel та Mandra Moments.

Загальний номерний фонд оператора – понад 1 тис. номерів.