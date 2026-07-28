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Економіка

Корецький обговорив з профільними відомствами першочергові кроки для виконання міжнародних зобов'язань

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Корецький обговорив з профільними відомствами першочергові кроки для виконання міжнародних зобов'язань
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Першочергові кроки для виконання міжнародних зобов’язань обговорив прем’єр-міністр України Сергій Корецький з фінансово-економічним блоком органів влади.

"Провів спеціальну нараду з фінансово-економічним блоком – Мінфін, Мінекономіки, Національний банк, Державна казначейська служба та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Визначили першочергові кроки для виконання міжнародних зобов’язань, від яких залежить фінансова підтримка партнерів, та збереження макрофінансової стабільності", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За словами прем’єра, пріоритет – повна фінансова підтримка Сил оборони.

"Обговорили фінансування планів стійкості та соціальних видатків. Актуалізуємо потреби до кінця 2026 року, паралельно готуємо проєкт бюджету на 2027 рік", – додав він.

За словами Корецького, наради щодо стану державних фінансів і макроекономічної ситуації відбуватимуться регулярно.

#корецький #зобовязання #міжнародні
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