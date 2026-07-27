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Економіка

Українські виробники утримують 80% ринку легкових автопричепів в Україні – експерти

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Первинні реєстрації нових легкових причепів вітчизняного виробництва у квітні-червні поточного року зросли на 35% порівняно з першим кварталом 2026 року – до 6,753 тис. од., що також на 6,8% більше за показник першого кварталу минулого року, повідомляє Інститут досліджень авторинку (ІДА).

"Сегмент причепів до легкових автомобілів (повна маса не більше 3 500 кг) є унікальним для українського авторинку. Це чи не єдиний сектор транспортних засобів, де імпорт повністю програв конкуренцію локальним машинобудівникам, які контролюють 80% ринку, забезпечуючи приватних господарів, аграріїв та дрібний бізнес доступною причіпною технікою", – йдеться на сайті ІДА.

За їх даними, ще 20% ринку розподілили між собою внутрішні перепродажі вживаних причепів (16,2%), імпорт вживаних (3,4%), а частка нових імпортованих склала тільки 0,4%.

"Імпорт нових причепів фактично відсутній, оскільки високі логістичні витрати та мита роблять ввезення закордонних аналогів економічно недоцільним на тлі потужної і доступної внутрішньої пропозиції", – зазначають експерти.

Найбільшою популярністю у другому кварталі користувались класичні бортові причепи, причепи для транспортування човнів та катерів, платформи (лафети) для перевезення автомобілів, будматеріалів, великогабаритних вантажів, бортові-тентовані а також спецпричепи для мототранспорту (під квадроцикли, багі та мотоцикли).

Левову частку у вітчизняному випуску (94%) займають причепи з повною масою до 750 кг.

Експерти пояснюють популярність цієї категорії простотою в документах (для буксирування причепа достатньо базового посвідчення водія категорії B), доступністю та надійністю (не вимагають встановлення складної та дорогої гальмівної системи), та універсальністю (покривають 90% приватних і дрібних бізнес-потреб).

Своєю чергою важчий клас (від 750 кг до 3 500 кг), який зайняв 6% ринку, вимагає наявності інерційного гальма та категорії BE в "правах" – це переважно комерційні платформи-лафети для перевезення автомобілів та важкої спецтехніки.

Лідером українських виробників легкових автопричепів у квітні-червні-2026 є МП "Завод автопричепів" (Глухів Сумської обл.) з продажем 1,868 тис. од. або більше 27% ринку вітчизняних причепів.

Столичне "НВП-Палич" займає друге місце – 1,185 тис. од. завдяки широкій модельній лінійці та розвиненій мережі продажів.

За даними ІДА, третя сходинка у ТОВ "Агромоторсервіс" (Старокостянтинів Хмельницької обл.), відомого моделями "Старконь" – 751 причеп.

В десятку також увійшли виробники з Запоріжжя, Кременчука, Ірпіня (Київська обл.), Луцька, Вінницької та Чернігівської областей.

"Ринок легкових причепів у другому кварталі 2026 року показав приклад повної незалежності від імпорту. Українські підприємства забезпечують споживачів продукцією, яка повністю відповідає місцевим умовам експлуатації та виграє у закордонних аналогів за співвідношенням ціни та міцності конструкції", – резюмується у дописі.

 

#ринок #автопричепи
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