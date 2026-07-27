Кабмін повторно схвалив проєкт нового Митного кодексу – Корецький

Кабінет міністрів повторно схвалив проєкт нового Митного кодексу і подав його до Верховної Ради, повідомив прем’єр-міністри України Сергій Корецький.

"Відновлюємо предметний діалог із парламентарями щодо нового проєкту Митного кодексу. Сьогодні уряд повторно схвалив цей проєкт і подав його до Верховної Ради, як цього вимагає закон. Це один із ключових законопроєктів у процесі європейської інтеграції", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Прем’єр наголосив, що уряд розраховує на ефективну та продуктивну роботу над документом разом із народними депутатами щодо кожної його норми.

"Нова редакція Митного кодексу має забезпечити трансформацію української митниці на сучасний безпековий кордон європейського зразка", – додав він.