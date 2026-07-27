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Перехідний "ЮТЕ Банк" збільшить статутний капітал на 103,8 млн грн додемісією акцій

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Перехідний "ЮТЕ Банк" збільшить статутний капітал на 103,8 млн грн додемісією акцій

Єдиний акціонер ПрАТ "Перехідний банк "ЮТЕ Банк" 27 липня 2026 року ухвалив рішення збільшити його статутний капітал шляхом додаткового випуску 103,8 тис. простих іменних акцій номінальною вартістю 1 тис. грн кожна.

Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації НКЦПФР, розмір збільшення статутного капіталу становитиме 35,2% його поточного обсягу.

Акції розміщуватимуть виключно єдиному акціонеру банку – естонській Iute Group AS. Емісію банк здійснюватиме самостійно, випуск привілейованих акцій не передбачений.

Ціна розміщення відповідатиме номінальній вартості акції та перевищуватиме її ринкову вартість, визначену оцінювачем і затверджену акціонером, при цьому оплата здійснюватиметься коштами.

Банк планує спрямувати 25% залучених ресурсів на розвиток інформаційно-технологічної інфраструктури та систем дистанційного обслуговування, а 75% – на придбання облігацій внутрішньої державної позики та депозитних сертифікатів Національного банку України.

Як повідомлялося, у лютому 2026 року "ЮТЕ Банк" уже збільшував статутний капітал на 293 млн грн через емісію 293 тис. простих іменних акцій номіналом 1 тис. грн

У грудні 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) оголосив конкурс на найкращу пропозицію щодо врегулювання РВС Банку, який Нацбанк визнав неплатоспроможним. У межах цієї процедури створено перехідний "ЮТЕ Банк". 15 січня 2026 року ФГВФО уклав угоду про продаж 100% акцій ПрАТ "Перехідний банк "ЮТЕ Банк" банківській групі Iute Group AS.

#юте_банк #статутний_капітал
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