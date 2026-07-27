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Економіка

Alliance bank та KredoBank долучилися до Національного кешбеку, загальна кількість банків-учасників зросла до 22

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Alliance bank та KredoBank долучилися до Національного кешбеку, загальна кількість банків-учасників зросла до 22

Міністерство економіки та довкілля України повідомило про розширення мережі банків-партнерів державної програми "Національний кешбек" до 22 установ завдяки приєднанню Alliance bank та KredoBank.

За даними відомства, за останні два місяці кількість користувачів програми збільшилася майже на 500 тис. осіб, а загальна кількість українців, які щомісяця отримують виплати, перевищила 5 млн.

Компенсація за купівлю товарів українського виробництва нараховується за диференційованою моделлю у розмірі 15% або 5%, а максимальна сума кешбеку становить 3 тис. грн. Загалом у програмі зареєстровано понад 422 тис. товарів від більше ніж 2 тис. українських виробників, а також майже 1,5 тис. торговельних мереж і окремих магазинів.

Накопичені кошти можна спрямувати на оплату комунальних чи поштових послуг, придбання продуктів харчування, ліків або книжок українського виробництва, а також на благодійність і донати для ЗСУ.

У Мінекономіки нагадали, що кошти, накопичені у попередньому циклі програми (зокрема, кешбек на пальне та "Зимова підтримка"), доступні для використання до 31 липня 2026 року включно. Після цієї дати невикористаний залишок повернеться до державного бюджету, а програма продовжить працювати у звичному режимі.

Для участі в програмі користувачам необхідно відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів, надати дозвіл на передачу інформації про транзакції, обрати відповідну картку у застосунку "Дія" та здійснювати покупки підключеною карткою.

Програма реалізується Мінекономіки у співпраці з Мінцифри, НБУ, Кабінетом міністрів та ДПС за технологічної підтримки Mastercard та операційного партнерства Visa.

#банки #нацкешбек
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