РФ зруйнувала всі АЗК на трасі від Харкова до Полтави – депутат облради

РФ зруйнувала всі автозаправні комплекси та станції на трасі від Харкова до Полтави, втім ні паливної, ні продовольчої кризи у регіоні немає, повідомив депутат Харківської облради Олександр Скорик.

"Ситуація з заправними станціями щодня стає критичнішою. Чомусь ворог вирішив, що АЗС на трасі Харків-Полтава важливі, і коли вони їх виб’ють, то погіршать нашу логістику. І всі станції від Харкова до Полтави (приблизно 150 км – ЕР) повністю знищені. Вчора була знищена остання у селищі Валки (50 км до Харкова – ЕР)", – сказав Скорик в ефірі Espreso.TV.

Він наголосив, що всі, хто їде цією дорогою, мають зважати на відсутність АЗС.

Водночас Скорик зазначив, що попри знищення у Харкові та області понад 80 станцій з 200, які були зруйновані в цілому в країні, в регіоні немає жодної кризи: ні паливної, ні продовольчої.

"Живемо стабільно. Живемо, боремося, воюємо", – підкреслив депутат облради.