Заявки на фіндопомогу МСП з 11 регіонів України в рамках програми BLOOM можна подати до 30 вересня

Міністерство економіки та довкілля України повідомило про початок прийому заявок від малих і середніх підприємств на отримання фінансової допомоги у межах програми BLOOM, сума якої становить від $17 тис. до $30 тис. у гривневому еквіваленті за курсом НБУ.

Згідно із повідомленням на сайті відомства у понеділок, прийом заявок триватиме до 30 вересня 2026 року. Кошти надаватимуться на придбання виробничих основних засобів для масштабування діяльності, створення чи збереження робочих місць, а також посилення соціального або екологічного впливу. Термін реалізації бізнес-ідеї має становити три-чотири місяці.

Програма діє в 11 областях України: Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Запорізькій.

Участь у конкурсі можуть взяти юридичні особи всіх форм власності (ТОВ, ПП, ТДВ тощо) та ФОП, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), ветеранами або мешканцями територій, де ведуться чи велися бойові дії.

Пріоритет під час відбору надаватиметься підприємствам із суспільно важливих сфер, зокрема, охорони здоров’я, реабілітації, освіти, соціального догляду, екології, переробки та виробництва.

Напрям підтримки МСП реалізує громадська організація West Ukraine Digital у межах програми BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets), що реалізується консорціумом у складі Mercy Corps, Swisscontact та "Право на захист" за фінансової підтримки уряду Великої Британії (UK Aid) та за сприяння Мінекономіки та довкілля і Мінкультури України. Подання заявки є можливим після обов’язкової реєстрації на сайті програми.