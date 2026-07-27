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Економіка

Перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум подала заяву за звільнення за власним бажанням

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Перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум подала заяву за звільнення за власним бажанням
Фото: https://www.facebook.com/alyxrum

Перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум подала заяву на звільнення за власним бажанням, підготувала та передала двом міністрам Transition book.

"Обом міністрам з розділеного міністерства та новому уряду – щиро бажаю успіху. Їх успіх – це успіх України й тепло та світло та вода кожного з нас цієї зими. Дякую також за пропозиції співпраці. Ціную це. Та на посаді ні в одному, ні в іншому міністерстві залишатися не готова. Вважаю, що відпрацювала за останні 590 днів на всі 100%. Про результати багато писала у попередніх постах і ще буду писати про програми, якими пишаюсь, і які будуть продовжені. Передала заяву на звільнення за власним бажанням", – повідомила Шкрум у Facebook.

За її словами, вона вважає помилками об’єднання Мінінфраструктури та Мінрегіон в одне міністерство декілька років тому та роз’єдання зараз.

"Тим паче, за пару місяців до початку опалювального сезону, коли росія має намір знищити не лише нашу критичну інфраструктуру й енергетику на цю зиму, але й залізницю та порти.

Викликів так багато, що часу на розділення, утворення нового, формування команд у неіснуючому новому міністерстві просто немає. Це також пониження статусу процесу відновлення та можливостей шукати на нього гроші, розділення угод (за яким поки принципом невідомо), людей та розпорошення комунікації і зусиль з донорами", – написала вона.

За її словами, оскільки рішення прийняте, зараза треба максимально швидко пройти цю турбулентність. Тому Шкрум зі своєю командою підготували та передали обом міністрам Transition book.

"Вийшла непогана така папочка і ще під 100 документів онлайн. Тут: структура, повноваження, ключові люди та стейкхолдери; шість банків та про роботу з ними, 30+ організацій та роботу з ними, Агентства розвитку та донори. 50+ країн, які дають нам кошти та по яких ми вперше зробили картки та систему. Угоди G2G, які вже є і які терміново треба готувати після URC та не загубити. Бюджет міністерства та офіси реформ, які треба зберегти, інакше буде ще важче. Ключові питання, які треба вирішити пріоритетно у найближчі дні. Ключові питання, на які треба дати відповідь. Ключові ризики, які залишаються. Протоколи по різноманітних ситуаціях", – зазначила вона.

#шкрум #звільнення
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