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Економіка

Сільгоспвиробництво в Україні за результатами 6 міс.-2026 зменшилось на 1,6% – Держстат

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Сільгоспвиробництво в Україні за результатами 6 міс.-2026 зменшилось на 1,6% – Держстат

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у січні-червні 2026 року зменшився на 1,6% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, тоді як за підсумками п’яти місяців зростання становило 1,4%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Згідно з оприлюдненими даними, негативна динаміка була забезпечена галуззю рослинництва на сільгосппідприємствах, де спад був зафіксований ні рівні 14,8%.

Натомість галузь тваринництва на сільгосппідприємствах продемонструвала зростання на 10,7%.

Найкращі показники господарств всіх категорій у галузі рослинництва у наступних областях: Волинська (80,1%,), Херсонська (54,5%), Дніпропетровська (23,8%), Тернопільська (20,7%), Черкаська (16,3%).

Найсуттєвіший спад виробництва у господарствах всіх категорій з галузі рослинництва зафіксований у Донецькій області (52,6%), Запорізькій (35,6%), Одеській (34,3%).

Найкращі показники господарств всіх категорій у галузі тваринництва у Київській (9,1%), Черкаській (8,2%), Дніпропетровській (6,6%), Чернігівській (7%) та Кіровоградській (5,9%) областях.

Найсуттєвіший спад виробництва у господарствах всіх категорій у галузі тваринництва зафіксований у Донецькій (53,9%), Закарпатській (32,9%) та Херсонській (16,3%) областях.

Як повідомлялося, сільгоспвиробництво в Україні за підсумками 2025 року скоротилося на 6,8% порівняно з 2024 роком.

#сільгоспвиробництво #держстат
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