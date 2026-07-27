Експосадовці та експерти закликали МВФ не вимагати скасування змін щодо PEP

Група експосадовців, експертів і представників бізнесу та громадськості закликала Міжнародний валютний фонд (МВФ) не ставити скасування ухваленої Верховною Радою поправки щодо політично значущих осіб (PEP) умовою підтримки України.

Текст відкритого листа оприлюднила у Facebook колишня заступниця міністра розвитку економіки, довкілля та сільського господарства Світлана Панаіотіді.

Автори листа не погоджуються із занепокоєнням МВФ, що поправка послаблює ефективність режиму PEP і віддаляє українську систему протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (AML/CFT) від стандартів FATF.

"Наше прохання (...) утриматися від блокування підтримки чи її обумовлення скасуванням цього обґрунтованого, ризик-орієнтованого коригування до завершення належної, заснованої на доказах оцінки", – йдеться у зверненні.

Зазначається, що Верховна Рада 9 червня 2026 року ухвалила у другому читанні та у цілому законопроєкт №15111-д про оподаткування доходів від цифрових платформ із поправкою, яка обмежує 12 місяцями період обов’язкового посиленого фінансового моніторингу після припинення особою виконання функцій PEP.

Після завершення цього періоду банки та інші суб’єкти первинного фінансового моніторингу мають переоцінити ризики клієнта. За наявності відповідних ризиків вони зберігають право та обов’язок продовжувати посилену перевірку.

На думку підписантів, поправка відповідає ризик-орієнтованому підходу FATF і не скасовує посиленого моніторингу колишніх посадовців. За їхніми словами, стандарти FATF не вимагають довічного застосування посилених заходів незалежно від часу, що минув після звільнення особи.

У листі також йдеться про те, що формальне застосування посиленого фінмоніторингу до колишніх посадовців, членів їхніх сімей та ділових партнерів створює труднощі з відкриттям рахунків, проведенням звичайних платежів і веденням господарської діяльності.

Підписанти стверджують, що чинний підхід також знижує готовність кваліфікованих фахівців працювати на державних посадах і в наглядових радах державних компаній через поширення посиленого фінансового моніторингу на них та членів їхніх сімей без обмеження строку.

Вони запропонували МВФ отримати окремий аналіз поправки від бізнес-асоціацій, громадськості та незалежних експертів, а також провести з ними консультації щодо відповідності змін стандартам FATF.

Серед підписантів звернення: колишні заступники міністрів Світлана Панаіотіді; Ігор Дядюра; Дмитро Золотухін; Дмитро Романович; Валерія Коломієць; виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський; його заступниця Марія Репко; колишній голова Національного агентства з питань державної служби Олександр Стародубцев; співзасновник ГО "Технології Прогресу" Максим Нефьодов.

Копії листа адресовано Європейській комісії, єврокомісарці з питань розширення Марті Кос, послу ЄС в Україні Катаріні Матерновій та віцепрем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволоду Ченцову.

Як повідомлялося, минулого тижня персонал МВФ у доповіді за підсумками першого перегляду програми розширеного фінансування EFF заявив, що запроваджене парламентом 12-місячне обмеження посиленої перевірки колишніх PEP разом із розширенням кола таких осіб послаблює українську систему протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму та віддаляє її від стандартів FATF.

Після завершення 12-місячного терміну посилена перевірка може тривати лише за наявності документально підтвердженого високого або неприйнятно високого ризику. Персонал МВФ планує узгоджувати подальші кроки з учасниками реформи, зокрема, з ЄС.