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Економіка

"Телент Едвайзорс" перемагає в конкурсі на рекрутера з пошуку гендиректора ДП "Ліси України"

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"Телент Едвайзорс" перемагає в конкурсі на рекрутера з пошуку гендиректора ДП "Ліси України"
Фото: https://www.facebook.com/ForestsOfUkraine

ТОВ "Телент Едвайзорс" з міжнародної рекрутингової мережі Odgers Berndtson запропонувало меншу ціну за пошук кандидата на посаду генерального директора Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" на аукціоні в "Прозорро", де його єдиним конкурентом було ТОВ "Екзекьютів Серч Юкрейн" з мережі Amrop.

Згідно з інформацією в системі "Прозорро", за стартової ціни у 2 млн грн (без ПДВ) перша пропозиція "Телент Едвайзорс" становила 1,9 млн грн, тоді як "Екзекьютів Серч Юкрейн" – 1,99 млн, завдяки чому в третьому раунді "Телент Едвайзорс" запропонувала найнижчу ціну в 1,599 млн грн.

Аукціон завершився 24 липня. Наразі очікується остаточне рішення щодо затвердження переможця.

Як повідомлялося, першим керівником ДП "Ліси України" від часу його створення у травні 2023 року став Юрій Болоховець, який до цього, у 2021-2023 рр., був головою Державного агентства лісових ресурсів України. Він залишив посаду генерального директора наприкінці червня 2026 року, а до цього мав проблему з правоохоронцями: генпрокурор у липні 2025 року з посиланням на дані НАЗК обвинуватив Болоховця в незаконному збагаченні. Гендиректор спростував обвинувачення, але перебував під вартою з можливістю внесення застави 90 млн грн, і в березні цього року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) скасувала підозру.

Виконання обов’язків гендиректора ДП "Ліси України" з 1 липня 2026 року буде покладено на голову комісії з перетворення підприємства в акціонерне товариство Ігоря Зубовича, який з серпня 2025 року по початок травня 2026 року був заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства, а до цього – начальником Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу і в.о. голови інспекції.

ДП "Ліси України" було створено шляхом приєднання спеціалізованих державних лісогосподарських підприємств, які належали до сфери управління Держлісагентства. Є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Станом на кінець 2025 року у постійному користуванні підприємства було 6,9 млн га земель лісогосподарського призначення, які перебувають у державній власності. Середня кількість працівників минулого року становила 22,25 тис. проти 23,72 тис. роком раніше.

ДП "Ліси України" у 2025 році збільшило виручку на 29,3% – до 29,875 млрд грн, чистий прибуток – майже втричі, до 6,807 млрд грн. Виплати членам наглядової ради становили 13,79 млн грн.

ТОВ "Телент Едвайзорс" у 2025 році, згідно з даними ресурсу YouControl, скоротило виручку на 6,2% – до 26,08 млн грн, чистий прибуток – на 5,3%, до 1,18 млн грн. Співвласниками компанії є Олексій Комліченко – 50,9999% та Анна Кузенкова – 49,0000%.

#ліси_україни #телент_едвайзорс #тендер
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