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НБУ відкликав ліцензії у СК "Перемога" та СК "АСКО ДС" на здійснення діяльності зі страхування

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НБУ відкликав ліцензії у СК "Перемога" та СК "АСКО ДС" на здійснення діяльності зі страхування
Фото: НБУ

Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензії на здійснення діяльності зі страхування ПрАТ "Страхова компанія "АСКО ДС" (Київ) та ПрАТ "Страхова компанія "Перемога" (Київ).

Як повідомляється на сайті регулятора, причиною такого рішення по СК "АСКО ДС" стало не виконання зобов’язання щодо подання до НБУ плану відновлення діяльності та плану фінансування, що було виявлено за результатами здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю компанії.

План відновлення діяльності мав гарантувати відновлення фінансового стану страховика та виконання ним вимог до капіталу платоспроможності протягом не більше 180 днів із дня встановлення порушення таких вимог, план фінансування – не більше 90 днів. Невиконання цих зобов’язань призвело до повторного відхилення Національним банком плану відновлення діяльності страховика та плану фінансування страховика.

Що стосується СК "Перемога", то за результатами здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю компанії було встановлено факт здійснення страховиком ризикової діяльності, що загрожує інтересам його страхувальників та/або інших кредиторів.

Ознакою такої діяльності стало невідображення та викривлення в інформаційних системах страховика даних, які містяться у договорах та інших первинних документах, на підставі яких обчислюються або формуються дані звітності за відповідний звітний період. Обсяг невідображення та викривлення перевищив більше ніж 10% даних звітності та даних, що містяться в інформаційних системах страховика, та більше ніж 20% від мінімального абсолютного значення мінімального капіталу.

Рішення про застосування заходів впливу до СК "АСКО ДС" та СК "Перемога" набирають чинності з 24 липня 2026 року. З цього дня компанії втрачають право: укладати договори, вносити зміни (продовжувати строк діючих договорів) про надання страхових послуг.

СК "АСКО-ДС" зареєстрована у листопаді 1991 року. З 1994 року є членом Моторного (транспортного) страхового бюро України, з 2015 року – член асоціації "Страховий бізнес".

За даними НБУ, компанія займає 30-у позицію серед non-life страховиків України за зібраними преміями у 2025 році.

Як повідомлялося, СК "Перемога" (раніше – СК "Мир", Київ) зареєстрована 1992 року, спеціалізується на ризиковому страхуванні.

За даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), станом на перший квартал 2026 року акціонерами цієї СК були ТОВ "АВС Фінанс" – 79,920% акцій, та Анастасія Колеснік – 9%.

#страхові_компанії #нбу #ліцензії
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