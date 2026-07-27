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Економіка

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 5,6%

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Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 5,6%

Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив інтервенції на міжбанківському ринку на $59,9 млн, або на 5,6%, – до $1 млрд 14,5 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу валюти юрособами зменшилося до $140,9 млн з $168,5 млн за такий самий період тижнем раніше та сумарно становило $563,7 млн.

На ринку валютообмінних операцій населення середньоденне негативне сальдо зменшилось: з понеділка по четвер воно становило $9,2 млн проти $11,6 млн на позаминулому тижні, а продаж безготівкової валюти всі ці дні перевищував її купівлю.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень із позначки 44,6676 грн/$1, на кінець тижня послабився до 44,8110 грн/$1.

Така сама динаміка спостерігалася й на готівковому ринку, де курс гривні до долара упродовж минулого тижня послабився на 12 коп.: купівля – до 44,51 грн/$1, а продаж – до майже 44,90 грн/$1.

#валютні_інтервенції #нбу
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