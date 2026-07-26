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Економіка

У Німеччині на 1000 жителів припадають 593 автомобілі

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У Німеччині на 1000 жителів припадають 593 автомобілі

У Німеччині на початок 2026 року на 1000 жителів було зареєстровано в середньому 593 автомобілі, йдеться у звіті Федерального статистичного управління (Destatis).

У 2024 році цей показник становив 590 автомобілів, у 2024 році – 588. Він безперервно зростає з 2008 року.

Станом на 1 січня в країні було зареєстровано близько 49,5 млн легкових автомобілів, що є рекордом порівняно з 49,3 млн машин на початку 2025 року.

На початку цього року найвищу щільність автомобілів було зафіксовано в землі Саар – 649 автомобілів на 1000 жителів, Рейнланд-Пфальці – 644 та Баварії – 639. Як і в попередньому році, найнижчі показники було зафіксовано у великих містах: Берліні – 330 автомобілів на 1000 жителів, Бремені – 427 та Гамбургу – 432.

У 2024 році пробіг зареєстрованих у ФРН автомобілів усередині країни та за кордоном становив 576,3 млрд км порівняно з 571 млрд км у 2023 році, тобто зріс лише на 0,9%, йдеться в повідомленні Destatis. Для порівняння: у 2020 році автомобілі проїхали 538,4 млрд км, у допандемічному 2019 році – 639,3 млрд км.

#автомобілі #німеччина #статистика
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