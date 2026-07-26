McDonald's розпочав традиційні українські тижні

McDonald’s в Україні (ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.") розпочав продаж лімітованих продуктів "Українські тижні", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

"Уже понад 15 років ми проводимо "Українські тижні" у "МакДональдз", але окремі продукти з українськими смаками з’являлися в меню й раніше. Рекордний успіх кампанія мала у 2023 році, коли українські бургери повернулися вперше після тимчасового закриття ресторанів на початку 2022-го року. Для українців цей запуск був символічним, тож кампанія мала високий попит: за перші два тижні продажі були на 84% вищими, ніж за аналогічний період у 2021 році", – повідомили у компанії.

Там відмітили, що попит на це сезонне меню й далі продовжує зростати. У 2025 році за перші два тижні кампанії продажі українських бургерів були вже на 88% вищими, ніж за такий же час у 2021 році.

Цьогоріч у центрі "Українських тижнів" два бургери: "Свій з куркою та часниковим соусом" із житньою булочкою та "Свій з овочами та свининою" – із особливою булочкою багряного кольору. Обидва бургери можна буде замовити окремо або у складі меню. До меню також повернулась картопля по-селянськи та курячі крильця. Доповнили лінійку два нові соуси, створені на основі добре знайомих українцям смакових поєднань: соус із хріном і травами та часниковий соус з кропом.

Як зазначили у компанії, минулого року бургер із куркою став найпопулярнішим серед усіх інших українських бургерів із курятини за всю історію "Українських тижнів", тому цьогоріч було вирішено повернути цю рецептуру у меню. Загалом попит на українські смаки в минулому році перевершив очікування. Сезонні бургери були повністю розпродані за чотири-п’ять тижнів – приблизно на три тижні раніше, ніж планувалося.

Перший заклад мережі McDonald’s в Україні відкрито 24 травня 1997 року у Києві. Наразі McDonald’s забезпечує роботою майже 11 тис. українців та налічує 142 ресторанів, із яких наразі працює 128 ресторани у 42 населеному пункті.

За даними аналітичної системи Опендатабот, McDonald’s в Україні за 2025 року отримав 21,3 млрд грн виторгу, що на 26,6% перевершило показник аналогічного періоду минулого року. Чистий прибуток збільшився на 21,3%, до 1,567 млрд грн. У 2025 році компанія сплатила 3,5 млрд грн податків до бюджету."МакДональдз" в Україні – партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер благодійної організації "Дім Рональда МакДональда Україна".

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).