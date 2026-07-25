Корецький обговорив з президенткою ЄБРР приватизацію та проєкти фінпідтримки в енергетиці та транспорті

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький обговорив з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР, EBRD) Оділь Рено-Бассо та керівництвом банку проєкти фінансової підтримки Україні, насамперед, в сфері відновлення інфраструктури, енергетики та транспорту.

"Детально обговорили наявні проєкти фінансової підтримки. Це стосується в першу чергу енергетики, транспорту, відновлення критичної інфраструктури – конкретні проєкти з чіткими результатами для країни вже цього року. Також є системні довгострокові проєкти. Будемо спільно працювати", – написав Корецький у Facebook в суботу.

За його словами, також розмова йшла про впровадження найкращих стандартів корпоративного управління в державному секторі та підтримку ініціатив уряду щодо приватизації державних банків і державних підприємств.

"Вдячний ЄБРР за незмінну підтримку України. Лише з початку цього року обсяг інвестицій ЄБРР в проєкти в Україні перевищив EUR1,4 млрд", – додав Корецький.

Як повідомлялося, в кінці червня Україна та ЄБРР підписали угоду на EUR90 млн, спрямовану на посилення захисту енергосистеми України, відновлення мережевої інфраструктури та формування резервів критично важливого обладнання. У межах кредитної угоди також передбачено фінансування реконструкції трьох великих підстанцій 330 кВ, а також будівництво нової підстанції на заході України.

ЄБРР є одним із ключових донорів проєктів із захисту об’єктів системи передачі електроенергії. Від початку повномасштабного вторгнення РФ партнери вже спрямували на ці цілі та формування резервів НЕК "Укренерго" понад EUR582 млн.

На Конференції з відновлення URC 2026 в Ґданську (Польща) було підписано угоди, що передбачають понад EUR500 млн нових інвестицій та підтримки України з боку ЄБРР.

Також на полях конференції заступник директора ЄБРР в Україні Марк Магалецький, який веде напрямок інфраструктури, зазначив, що бізнес-модель "Укрзалізниці", яка передбачала перехресне субсидіювання пасажирських перевезень за рахунок вантажних без державного фінансування, у період війни та падіння обсягів перевезень досягла своєї стелі та потребує зміни, також необхідно прийняти рішення щодо коригування тарифів на вантажні перевезення, які не змінювалися з 2022 року. Він зазначив, що перебудова такої моделі є умовою, щоб компанія могла й надалі залучати допомогу ЄБРР, який вже надав УЗ з початку агресії РФ понад EUR700 млн, включаючи EUR54 млн грантів.