Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Корецький обговорив з президенткою ЄБРР приватизацію та проєкти фінпідтримки в енергетиці та транспорті

2 хв читати
Додати як джерело
Корецький обговорив з президенткою ЄБРР приватизацію та проєкти фінпідтримки в енергетиці та транспорті
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький обговорив з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР, EBRD) Оділь Рено-Бассо та керівництвом банку проєкти фінансової підтримки Україні, насамперед, в сфері відновлення інфраструктури, енергетики та транспорту.

"Детально обговорили наявні проєкти фінансової підтримки. Це стосується в першу чергу енергетики, транспорту, відновлення критичної інфраструктури – конкретні проєкти з чіткими результатами для країни вже цього року. Також є системні довгострокові проєкти. Будемо спільно працювати", – написав Корецький у Facebook в суботу.

За його словами, також розмова йшла про впровадження найкращих стандартів корпоративного управління в державному секторі та підтримку ініціатив уряду щодо приватизації державних банків і державних підприємств.

"Вдячний ЄБРР за незмінну підтримку України. Лише з початку цього року обсяг інвестицій ЄБРР в проєкти в Україні перевищив EUR1,4 млрд", – додав Корецький.

Як повідомлялося, в кінці червня Україна та ЄБРР підписали угоду на EUR90 млн, спрямовану на посилення захисту енергосистеми України, відновлення мережевої інфраструктури та формування резервів критично важливого обладнання. У межах кредитної угоди також передбачено фінансування реконструкції трьох великих підстанцій 330 кВ, а також будівництво нової підстанції на заході України.

ЄБРР є одним із ключових донорів проєктів із захисту об’єктів системи передачі електроенергії. Від початку повномасштабного вторгнення РФ партнери вже спрямували на ці цілі та формування резервів НЕК "Укренерго" понад EUR582 млн.

На Конференції з відновлення URC 2026 в Ґданську (Польща) було підписано угоди, що передбачають понад EUR500 млн нових інвестицій та підтримки України з боку ЄБРР.

Також на полях конференції заступник директора ЄБРР в Україні Марк Магалецький, який веде напрямок інфраструктури, зазначив, що бізнес-модель "Укрзалізниці", яка передбачала перехресне субсидіювання пасажирських перевезень за рахунок вантажних без державного фінансування, у період війни та падіння обсягів перевезень досягла своєї стелі та потребує зміни, також необхідно прийняти рішення щодо коригування тарифів на вантажні перевезення, які не змінювалися з 2022 року. Він зазначив, що перебудова такої моделі є умовою, щоб компанія могла й надалі залучати допомогу ЄБРР, який вже надав УЗ з початку агресії РФ понад EUR700 млн, включаючи EUR54 млн грантів.

#корецький #єбрр #енергетика
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ЄС призупиняє автоматичне коригування механізму обмеження цін на нафту ще на рік, санкції запроваджені до суден та у нафтопереробному секторі

ЄС призупиняє автоматичне коригування механізму обмеження цін на нафту ще на рік, санкції запроваджені до суден та у нафтопереробному секторі

Європейський союз призупиняє автоматичне коригування механізму обмеження цін на нафту до 15 липня 2027 року. Санкції також запроваджені в нафтопереро…

Читати
ЄС запроваджує санкції до нафтотрейдерів та суб'єктів, які сприяють діяльності "тіньового флоту" РФ

ЄС запроваджує санкції до нафтотрейдерів та суб'єктів, які сприяють діяльності "тіньового флоту" РФ

Європейський союз запроваджує санкції по відношенню до нафтотрейдерів та суб’єктів, які сприяють діяльності так званого "тіньового флоту" Росії, та н…

Читати
Співпраця з Азербайджаном у постачанні газу та посиленні енергобезпеки Європи розширюватиметься – посол

Співпраця з Азербайджаном у постачанні газу та посиленні енергобезпеки Європи розширюватиметься – посол

Надзвичайний і повноважний посол України в Азербайджані Юрій Гусєв очікує відкриття нових можливостей для поглиблення енергетичної співпраці між краї…

Читати