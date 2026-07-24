"Енергоатом" закликав учасників дискусії щодо продажу е/е компанії на біржових аукціонах керуватися фактами замість припущень

АТ "НАЕК "Енергоатом" закликало авторів публікацій та учасників дискусії щодо продажів електроенергії атомної енергокомпанії на біржових аукціонах спиратися на факти, норми Регламенту проведення електронних аукціонів і вимоги чинного законодавства, а не на припущення.

"Маніпулятивне трактування механізмів біржової торгівлі та приписування "Енергоатому" рішень, яких компанія не ухвалювала, вводить суспільство в оману, дискредитує прозорі ринкові процедури та підриває довіру до механізмів організованої торгівлі", – написала НАЕК на сторінці у Facebook у п'ятницю.

Зокрема, в компанії заявили, що поширена окремими виданнями інформація про нібито рішення НАЕК "Енергоатом" щодо укрупнення лотів під час біржових аукціонів з продажу електроенергії не відповідає дійсності та ґрунтується на неправильному трактуванні механізму проведення торгів.

"Так зване "укрупнення лотів" не є рішенням НАЕК "Енергоатом". Відповідно до Регламенту проведення електронних аукціонів покупці самостійно мають право об'єднувати від 50 до 200 лотів у власній зустрічній пропозиції. Продавець не формує, не погоджує і не впливає на цей процес", – пояснили в компанії.

У "Енергоатомі" зазначили, що під час додаткового періоду торгів електронна торгова система в автоматичному режимі ранжує зустрічні пропозиції покупців за ціновим критерієм. Продавець розглядає та приймає рішення виключно щодо пропозиції, яку система визначила найкращою на відповідний момент, з урахуванням заявленого обсягу, кількості активних учасників та наявності альтернативного попиту.

"Енергоатом" реалізує електроенергію виключно через відкриті конкурентні електронні аукціони, де всі учасники мають рівні умови, забезпечено анонімність, а результати торгів формуються на засадах вільного ціноутворення відповідно до вимог чинного законодавства", – стверджують в НАЕК.

Як повідомлялося, голова Енергокомітету Верховної Ради України Андрій Герус написав 15 липня у Телеграм-каналі, що в ході проведення аукціону з продажу електроенергії "Енергоатому" на останню декаду липня 2026 року на Українській енергетичній біржі відбулося укрупнення лотів, що ніби то призвело до пониження цін.

"Всі покупці купили 1600 МВт по майже 4700 грн, але якась компанія чи компанії купили 400 МВт по 4205-4300 грн", – зазначив він.