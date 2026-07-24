Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

"Енергоатом" закликав учасників дискусії щодо продажу е/е компанії на біржових аукціонах керуватися фактами замість припущень

2 хв читати
Додати як джерело
"Енергоатом" закликав учасників дискусії щодо продажу е/е компанії на біржових аукціонах керуватися фактами замість припущень

АТ "НАЕК "Енергоатом" закликало авторів публікацій та учасників дискусії щодо продажів електроенергії атомної енергокомпанії на біржових аукціонах спиратися на факти, норми Регламенту проведення електронних аукціонів і вимоги чинного законодавства, а не на припущення.

"Маніпулятивне трактування механізмів біржової торгівлі та приписування "Енергоатому" рішень, яких компанія не ухвалювала, вводить суспільство в оману, дискредитує прозорі ринкові процедури та підриває довіру до механізмів організованої торгівлі", – написала НАЕК на сторінці у Facebook у п'ятницю.

Зокрема, в компанії заявили, що поширена окремими виданнями інформація про нібито рішення НАЕК "Енергоатом" щодо укрупнення лотів під час біржових аукціонів з продажу електроенергії не відповідає дійсності та ґрунтується на неправильному трактуванні механізму проведення торгів.

"Так зване "укрупнення лотів" не є рішенням НАЕК "Енергоатом". Відповідно до Регламенту проведення електронних аукціонів покупці самостійно мають право об'єднувати від 50 до 200 лотів у власній зустрічній пропозиції. Продавець не формує, не погоджує і не впливає на цей процес", – пояснили в компанії.

У "Енергоатомі" зазначили, що під час додаткового періоду торгів електронна торгова система в автоматичному режимі ранжує зустрічні пропозиції покупців за ціновим критерієм. Продавець розглядає та приймає рішення виключно щодо пропозиції, яку система визначила найкращою на відповідний момент, з урахуванням заявленого обсягу, кількості активних учасників та наявності альтернативного попиту.

"Енергоатом" реалізує електроенергію виключно через відкриті конкурентні електронні аукціони, де всі учасники мають рівні умови, забезпечено анонімність, а результати торгів формуються на засадах вільного ціноутворення відповідно до вимог чинного законодавства", – стверджують в НАЕК.

Як повідомлялося, голова Енергокомітету Верховної Ради України Андрій Герус написав 15 липня у Телеграм-каналі, що в ході проведення аукціону з продажу електроенергії "Енергоатому" на останню декаду липня 2026 року на Українській енергетичній біржі відбулося укрупнення лотів, що ніби то призвело до пониження цін.

"Всі покупці купили 1600 МВт по майже 4700 грн, але якась компанія чи компанії купили 400 МВт по 4205-4300 грн", – зазначив він.

 

#енергоатом #електроенергія #аукціони
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ЄС призупиняє автоматичне коригування механізму обмеження цін на нафту ще на рік, санкції запроваджені до суден та у нафтопереробному секторі

ЄС призупиняє автоматичне коригування механізму обмеження цін на нафту ще на рік, санкції запроваджені до суден та у нафтопереробному секторі

Європейський союз призупиняє автоматичне коригування механізму обмеження цін на нафту до 15 липня 2027 року. Санкції також запроваджені в нафтопереро…

Читати
ЄС запроваджує санкції до нафтотрейдерів та суб'єктів, які сприяють діяльності "тіньового флоту" РФ

ЄС запроваджує санкції до нафтотрейдерів та суб'єктів, які сприяють діяльності "тіньового флоту" РФ

Європейський союз запроваджує санкції по відношенню до нафтотрейдерів та суб’єктів, які сприяють діяльності так званого "тіньового флоту" Росії, та н…

Читати
Співпраця з Азербайджаном у постачанні газу та посиленні енергобезпеки Європи розширюватиметься – посол

Співпраця з Азербайджаном у постачанні газу та посиленні енергобезпеки Європи розширюватиметься – посол

Надзвичайний і повноважний посол України в Азербайджані Юрій Гусєв очікує відкриття нових можливостей для поглиблення енергетичної співпраці між краї…

Читати